Do drama à comédia: 10 filmes sobre empreendedorismo que vão te envolver

Prepare-se para o fim de semana com uma seleção especial de filmes que irão mergulhar você no mundo do empreendedorismo. A equipe de redação do SeteLagoas.com.br preparou uma lista incrível de produções que vão comover, inspirar e entreter todos os tipos de público.

O poder do cinema em transmitir lições poderosas através de diálogos e atuações emocionantes é inegável, assim como acontece com os livros. Filmes sobre empreendedorismo são capazes de capturar a essência desse universo, oferecendo histórias envolventes que encantam e divertem ao mesmo tempo.

Se você está em busca de uma dose extra de motivação ou simplesmente deseja explorar o fascinante mundo dos negócios de uma forma envolvente, não deixe de conferir nossa lista com as 10 melhores recomendações de filmes sobre empreendedorismo.

Prepare-se para uma sessão de cinema inesquecível! Pegue sua pipoca, sua bebida favorita e embarque nessa jornada cinematográfica repleta de histórias inspiradoras.

Foto: lolostock/Thinkstock

A Redenção de um Sonho - HBO Max

Filme de Drama

Em 1946, Andy Dufresne, um jovem e bem-sucedido banqueiro, tem sua vida drasticamente alterada ao ser condenado injustamente pelo assassinato de sua esposa e seu amante. Ele é enviado para a Penitenciária Estadual de Shawshank, no Maine, uma prisão terrível que assombra qualquer detento. Lá, ele enfrentará uma sentença perpétua. Andy logo se depara com Warden Norton, um agente penitenciário corrupto e cruel que usa a Bíblia como instrumento de controle, e o Capitão Byron Hadley , que trata os prisioneiros como animais. No entanto, Andy faz amizade com Ellis Boyd Redding, um detento que está há 20 anos na prisão e domina o mercado negro da instituição.

Os Estagiários Inusitados - Amazon Prime/Star+

Filme de Comédia

Billy e Nick são grandes amigos e trabalham juntos como vendedores de relógios. Porém, são surpreendidos quando seu chefe fecha a empresa, acreditando que o negócio está ultrapassado. Com problemas financeiros, eles encontram a oportunidade de se inscreverem para um estágio no Google. Mesmo sem garantia de contratação, eles decidem ir para a sede da empresa e precisam lidar com a diferença de idade entre eles e os demais competidores.

Como Enlouquecer seu Chefe - Star+

Filme de Comédia

Peter Gibbons é um programador de computadores que trabalha na Initech, onde realiza atualizações de software, mas se sente profundamente infeliz no emprego. Após uma sessão de hipnose, seu comportamento muda completamente, ele passa a não cumprir horários e a ignorar as tarefas que lhe são atribuídas. Surpreendentemente, quanto mais ele se rebela, mais é elogiado por especialistas em produtividade, que lhe oferecem uma promoção, ao mesmo tempo em que várias pessoas são demitidas.

Quem Quer Ser um Milionário?

Filme de Comédia Dramática

Jamal K. Malik é um jovem que trabalha servindo chá em uma empresa de telemarketing. Sua infância foi marcada por dificuldades, tendo que escapar da pobreza e da violência para chegar ao emprego atual. Um dia, ele decide se inscrever no famoso programa de TV "Quem Quer Ser um Milionário?". Inicialmente desacreditado, ele encontra nas experiências de sua vida as respostas para as perguntas feitas no programa.

Barry - Netflix

Filme de drama biográfico

O jovem Barack Obama, então conhecido como Barry, chega a Nova York para iniciar seus estudos na Universidade de Columbia e tenta encontrar seu lugar no mundo - e na faculdade - em meio a conflitos sociais, questões raciais e problemas familiares.

GirlBoss- Netflix

Série de comédia

Baseada na trajetória de Sophia Amoruso, uma jovem empreendedora que começou vendendo roupas antigas no eBay e hoje, aos 27 anos, possui uma marca multimilionária sediada em Los Angeles.

O Jogo da Imitação- Netflix/HBO Max

Filme de drama biográfico

Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo britânico monta uma equipe com o objetivo de quebrar o Enigma, o famoso código utilizado pelos alemães para enviar mensagens aos submarinos. Alan Turing, um matemático de 27 anos extremamente lógico e focado no trabalho, enfrenta problemas de relacionamento com a maioria das pessoas ao seu redor. Turing, apesar de sua intransigência, acaba liderando a equipe e seu grande projeto é construir uma máquina capaz de analisar todas as possibilidades de codificação do Enigma em apenas 18 horas, permitindo aos ingleses conhecer as ordens enviadas antes de serem executadas. No entanto, para que o projeto seja bem-sucedido, Turing precisará aprender a trabalhar em equipe e conta com a ajuda de Joan Clarke, sua grande incentivadora.

A Grande Aposta - Prime Video/HBO Max

Filme de drama e comédia biográfica

Michael Burry é o proprietário de uma empresa de médio porte e decide investir uma grande quantidade de dinheiro do fundo que ele coordena, apostando que o sistema imobiliário nos Estados Unidos irá entrar em colapso em breve. Essa decisão gera complicações com os investidores, já que ninguém havia apostado contra o sistema e saído vitorioso antes. Ao saber desses investimentos, o corretor Jared Vennett percebe a oportunidade e começa a oferecê-la aos seus clientes. Um deles é Mark Baum, dono de uma corretora que enfrenta problemas pessoais desde o suicídio de seu irmão. Paralelamente, dois iniciantes na bolsa de valores percebem que podem ganhar muito dinheiro ao apostar na crise imobiliária e pedem ajuda a Ben Rickert, um guru de Wall Street que leva uma vida reclusa.

Em Busca da Alegria - Netflix/ HBO Max

Filme de Drama Biográfico

Em Em Busca da Alegria, Chris Gardner é um pai de família que enfrenta sérias dificuldades financeiras. Apesar de todos os esforços para manter sua família unida, Linda, sua esposa, decide partir. Chris agora é um pai solteiro e precisa cuidar de Christopher, seu filho de apenas 5 anos. Ele utiliza suas habilidades de vendas na esperança de conseguir um emprego melhor, que lhe proporcione um salário mais digno. Chris consegue uma vaga de estágio em uma importante corretora de ações, porém não recebe remuneração pelo trabalho. Ele deposita sua esperança na possibilidade de ser contratado ao final do programa de estágio, abrindo caminho para um futuro promissor na empresa. Entretanto, seus problemas financeiros não podem esperar e eles são despejados. Chris e Christopher passam a dormir em abrigos, estações de trem, banheiros e qualquer lugar que possa oferecer um refúgio durante a noite, mantendo a esperança de dias melhores.

O Estagiário - Prime Video/HBO Max

Filme de Comédia

O Estagiário acompanha Jules Ostin, fundadora de um bem-sucedido site de vendas de roupas que, apesar de ter apenas 18 meses de existência, já conta com mais de duzentos funcionários. Sua vida é extremamente agitada devido às demandas do cargo e seu desejo de manter contato direto com o público. Quando a empresa decide contratar idosos como estagiários como parte de um projeto para trazê-los de volta ao mercado de trabalho, cabe a ela trabalhar com o viúvo Ben Whittaker. Com seus 70 anos, Ben leva uma vida monótona e enxerga o estágio como uma oportunidade de reinvenção. Apesar do choque de gerações, ele conquista rapidamente seus colegas de trabalho e se aproxima cada vez mais de Jules, que passa a vê-lo como um amigo.

Da redação, Djhessica Monteiro.