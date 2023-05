'Elis - 40 Anos de Legado': Um espetáculo imperdível em Sete Lagoas

Após o sucesso de sua participação na 48ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança de Minas Gerais, o aguardado espetáculo de dança "Elis - 40 Anos de Legado" está de volta aos palcos. Com produção e direção de Izabella Lorene, a montagem oferece uma homenagem a uma das maiores artistas brasileiras de todos os tempos, Elis Regina, que encerrou sua trajetória em 1982. Agora, a cidade de Sete Lagoas terá a oportunidade de receber essa apresentação magnífica.

Imagem: Divulgação/ Preqaria Cia. de Teatro

O espetáculo é baseado no filme "Elis", dirigido por Hugo Prata; no documentário "Viver é melhor que sonhar"; e na pesquisa realizada por Izabella Lorene para homenagear a importância da vida e da história da cantora Elis Regina. Sucessos como "Águas de Março", "Como Nossos Pais" e "O Bêbado e o Equilibrista" fazem parte do repertório. A apresentação acontecerá no próximo domingo, 28 de maio, às 19h, no Centro Cultural Nacional (CCN) Teatro Preqaria, localizado na rua Aleixo Lanza, 41, Canaã, em Sete Lagoas.

"Através de músicas interpretadas pela 'pimentinha' brasileira, Elis Regina, o espetáculo retrata a importância da artista que encerrou seu ciclo em 1982. Jazz, dança contemporânea, samba, balé e danças urbanas ilustram, em 19 canções, essa homenagem", conta Izabela Lorene. Ingressos antecipados a preços populares, com meia-entrada solidária (mediante a doação de 1kg de alimento não perecível), estão disponíveis no Sympla pelo link clicando aqui

Prepare-se para uma noite repleta de nostalgia e encanto, celebrando um legado que transcende gerações. "Elis - 40 Anos de Legado" promete ser uma experiência inesquecível em Sete Lagoas.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom