A UNIFEMM e a Orquestra Jovem de Sete Lagoas informaram o cancelamento da apresentação que ocorreria hoje, 24/05, no IV Congresso da faculdade. Por motivos logísticos não será possível fazer a apresentação que estava marcada para o auditório do centro universitário às 20:30h.

Orquestra Jovem de Sete Lagoas / Divulgação

A UNIFEMM informou os motivos do cancelamento, além disso uma nova data será marcada, confira:

"Por questões de logística e estrutura para atendermos a Orquestra com excelência, é em comum acordo com os produtores da Orquestra Jovem o cancelamento da apresentação que seria feita hoje no auditório do UNIFEMM.

Será marcada uma nova data para apresentação.

Fiquem atentos às nossas redes.

ASCOM UNIFEMM"

Da Redação com UNIFEMM e Orquestra Jovem de Sete Lagoas