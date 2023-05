Dia do Orgulho Nerd: veja como surgiu o grupo e a sua relevância para o mercado

Os melhores representantes do que é ser nerd na atualidade sejam os quatro protagonistas da série “The Big Bang Theory”. Sheldon, Leonard, Howard e Raj são jovens cientistas apaixonados por ciência, tecnologia, quadrinhos e super-heróis. Assim como eles, milhares de pessoas se reconhecem como nerds em todo mundo. Não à toa, a comunidade ganhou o Dia do Orgulho Nerd celebrado no dia 25 de maio.

foto ilustrativa/Reprodução: Warner Bross

O sucesso da série reflete também o significado da palavra nerd que vem mudando no decorrer dos anos. Se antes, era utilizado de forma pejorativa e jocosa, hoje pode designa uma pessoa integrante de uma grande comunidade que compartilha de gostos e afinidades. Muitas delas são fortemente apreciadas pelo mercado de trabalho.

O que é ser Nerd?

Como dito, a palavra nerd ganhou novos contornos e, atualmente, não remete a algo negativo, mas sim a pessoas espertas e interessadas pelo universo da tecnologia, como programação.

Próximo ao nerd, está o geek. Resumidamente, o termo é utilizado por pessoas que têm interesses em quadrinhos, desenhos animados, filmes de super-heróis e afins. Ambos possuem comunidades grandes em todo o mundo e se misturam. Vale destacar também que não há idade específica para ser um nerd-geek.

Tamanho é o poder desse grupo que, em 2006, foi criado oficialmente o Dia Mundial do Orgulho Nerd. A data, comemorada no dia 25 de maio, nasceu a partir de dois fatores: o primeiro é o lançamento de “Star Wars: Uma Nova Esperança”, que ocorreu em maio de 1977; já o segundo está relacionado à morte do autor Douglas Adam, responsável por escrever o clássico “O Guia do Mochileiro das Galáxias”, que morreu em 11 de maio de 2001.

A importância dos nerds para o mercado

De acordo com pesquisa realizada pela Rakuten Digital Commerce, em 2019, o público geek tende a gastar 40% a mais que a média nacional. Entre os itens consumidos estão action figures, produtos exclusivos, revistas especiais, quadrinho e afins.

Conquistando um espaço notório não apenas na indústria do entretenimento, os nerds também vem crescendo de forma significativa no mercado de consumo. “Os fãs da cultura nerd são muito leais e engajados; para nós, é importante continuar inovando nos produtos, entendendo as principais necessidades e desejos do grupo para melhor atendê-los”, afirma Sharon Czitrom, diretora de Marketing da Sunny Brinquedos.

A empresa Sunny Brinquedos, por exemplo, dedica 43% do catálogo para esse público – são mais de 400 itens. Desde o ano de entrada, 2019, até os dias atuais, os produtos geek tiveram um crescimento de mais de 500% em relação às compras. A linha mais procurada é a de Pokémon, que busca agradar especialmente aos colecionadores com as figuras de ação e os packs de evolução, tendo até a embalagem pensada e desenvolvida com foco no colecionável.

Com O Tempo