WhatsApp testa funcionalidade com cadastros sem utilizar número de telefone

O WhatsApp está trabalhando em uma funcionalidade para que usuários sejam identificados a partir de usernames. A nova ferramenta dispensará a necessidade de que uma pessoa passe seu número para outra, já que será possível ser adicionado no app somente a partir do nome de usuário.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

A nova funcionalidade (anunciada nessa quarta-feira, 24) ainda está em desenvolvimento e somente quem tem o WhatsApp Beta com a atualização 2.23.11.15 do Android conseguiu ver as prévias.

Quando o recurso for lançado, os usuários do app poderão escolher usernames únicos. Ou seja, duas pessoas diferentes não poderão usar o mesmo nick. Ainda segundo o site, como exibido na imagem acima, as pessoas poderão escolher o nome de usuário próprio nas configurações e no menu “Perfil”.

Um dos pontos mais importantes da identificação por nomes de usuários é a segurança. Quando a ferramenta for lançada, as pessoas não precisarão mais ficar passando seus telefones para as outras, o que garantirá mais proteção ao número pessoal.

O Telegram, principal concorrente do WhatsApp, já possui um recurso do tipo. No app concorrente é possível adicionar pessoas a partir de usernames e até procurar usuários a partir dos nicks.

Da redação com TecMundo