Compartilhar senha da Netflix agora tem restrições no Brasil: entenda as mudanças

A Netflix surpreendeu os usuários brasileiros ao anunciar, por meio de sua conta oficial no Twitter na noite de terça-feira (23/05), uma nova política de cobrança pelo compartilhamento de senhas. A partir de agora, a empresa passará a cobrar R$12,90 por cada assinatura fora da residência.

Segundo a Netflix, a conta de um usuário deve ser utilizada exclusivamente em uma única residência. No entanto, as pessoas que moram juntas na mesma residência ainda poderão desfrutar do serviço de streaming tanto em casa quanto em outros locais.

Embora a empresa já tivesse anunciado a intenção de adotar essa medida, não havia sido definido um prazo para sua implementação. Agora, o Brasil se junta a outros países, como Chile, Costa Rica, Peru e Argentina, onde essa política já está em vigor.

Foto: Reprodução/Internet

Diante dessa novidade, é natural que os usuários tenham dúvidas e reclamações sobre as mudanças. A seguir, você encontrará perguntas e respostas para esclarecer os principais pontos dessa nova política.

Como a Netflix detecta o compartilhamento de senhas?



A Netflix utiliza técnicas como monitoramento do uso da conta, análise de padrões de comportamento, análise do histórico de navegação e interações do usuário para detectar o compartilhamento de senhas.

Eles verificam a localização dos dispositivos conectados à conta e identificam discrepâncias como um indício de compartilhamento. Algoritmos de classificação ajudam a identificar padrões de visualização e preferências de cada usuário, permitindo detectar atividades inconsistentes. A análise do histórico de navegação e a resposta à pergunta "Ainda está assistindo?" também são usadas para identificar o compartilhamento de senhas.

Com quem posso compartilhar minha senha da Netflix?



A Netflix agora permite o compartilhamento de senha apenas entre pessoas que moram na mesma casa. Anteriormente, qualquer assinante podia ceder sua senha para outra pessoa, desde que respeitasse o limite de dispositivos conectados simultaneamente, dependendo do plano escolhido.

No entanto, a Netflix começou a rastrear a localização dos dispositivos que acessam cada conta, tornando necessário que as pessoas que compartilham a senha residam na mesma casa que o titular da conta. Se os membros de uma família que compartilham a conta moram juntos, eles podem usar a Netflix normalmente, com cada um acessando seus próprios perfis.

Caso contrário, é necessário adquirir pontos extras para permitir o uso em outras localizações, com limites específicos de assinantes extras para cada plano. Por exemplo, o plano Padrão permite apenas 1 assinante extra, enquanto o plano Premium permite até 2 assinantes extras.

Mas e se eu viajar?



A Netflix está implementando uma verificação de acesso em locais diferentes para evitar o uso não autorizado das contas. Ao conectar um dispositivo em um local diferente, será necessário inserir um código temporário para o login nesse local por sete dias consecutivos. Isso impede que usuários não autorizados continuem usando a conta em locais diferentes do principal.

Usuários que viajam com o dispositivo principal poderão acessar o serviço em outros locais sem problemas, desde que se conectem ao Wi-Fi do local principal pelo menos uma vez a cada 31 dias. Essa medida não afetará o número de pessoas que podem assistir simultaneamente com a mesma conta.

Da redação, Djhessica Monteiro.