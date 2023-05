Sérvio lança novo EP 'Felicidade é Gratidão' nas plataformas digitais; ouça o trabalho do músico setelagoano!

Nessa sexta-feira (26/05) chegou às plataformas digitais de streaming o novo EP "Felicidade é Gratidão" do cantor e compositor setelagoano Sérvio. A produção traz seis canções autorais, incluindo seu mais recente lançamento "Sete dias". As letras abordam temas como as conexões humanas em tempos digitais, relacionamentos amorosos e como lidamos com a passagem do tempo no cotidiano. Para contar sobre o lançamento de hoje, o SeteLagoas.com.br conversou com o músico, confira!

Capa do novo EP de Sérvio "Felicidade é Gratidão" / Divulgação

Felicidade é Gratidão reúne músicas que vêm sendo lançadas por Sérvio a algum tempo:

"Realmente começou em 2019, 2020 naquele pico da pandemia. Ficamos trancados em casa e fiz alguns cursos e workshops. Participei de um workshop do Rick Bonadio que é um produtor famoso de São Paulo. Depois desse workshop as coisas começaram a mudar na minha cabeça, sabe? Já tinha escrito algumas músicas, por exemplo “Um tempo para amar”. Foi onde cheguei ao Fabrício Mattos, produtor do Rio de Janeiro reconhecido que é ganhador de Grammy Latino com Suricato e com Tiago Iorc e virou um grande amigo. E o Fabrício Matos, inclusive, começou em Sete Lagoas com a banda Íris de Seda. Ele aceitou me produzir, curtiu as músicas e começamos o processo ali na pandemia mesmo", relata Sérvio.

"Fui para o Rio de Janeiro e gravei 4 canções: “Um tempo para amar”, “Vida real”, “Perdidos no Espaço” e “A luz na escuridão”, sendo que essa última foi uma coisa ímpar na minha vida, um momento único, porque tive a honra de ter a Orquestra Sinfônica da Rússia participando dessa canção".

Ao voltar para Sete Lagoas, Sérvio não parou a produção. As músicas “Felicidade é Gratidão” e “Sete dias” foram produzidas por ele mesmo em seu home studio, com Fabrício Matos fazendo a mixagem e masterização.

Sérvio conta que está muito satisfeito com o lançamento de hoje: "E assim se fez esse EP, uma realização incrível. Estou muito feliz com esse resultado!". Só no Spotify as músicas já contabilizam quase 200.000 reproduções e em breve também chegará em meio físico.

Foto: Divulgação / Sérvio

Sobre a temática abordada nas canções, Sérvio relata de onde nascem as inspirações: "Eu escrevo sobre temas que vivo e pertenço. Acredito que esses temas acontecem com a maioria das pessoas, sabe? Então busco inspiração no meu cotidiano e das pessoas que conheço, amigos, família, acho que todo mundo faz parte. Tento retratar nas músicas alguma realidade que às vezes não é dita, mas que seria necessário dizer".

"Sete dias" foi lançada como single no dia 19/05 e também está no EP. Sobre ela, Sérvio conta: "Fiz depois de um término de relacionamento, onde idealizava uma pessoa para mim. Essa pessoa nunca existiu mas escrever essa música me fez superar o momento".

No fim do ano passado Sérvio fez um grande show autoral na Casa da Cultura em Sete Lagoas e foi esse evento que fomentou sua viagem mais recente ao Rio de Janeiro. O motivo, gravar novos materiais para seu terceiro disco. E teremos novidades em breve, conforme adianta Sérvio: "O disco 3 já está gravado, esperando agora a data do lançamento. Será em formato acústico, estamos segurando a ansiedade!”.

Você pode ouvir Felicidade é Gratidão no Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music e Palco MP3.

Da Redação, Vinícius Oliveira