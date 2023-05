Uma jornada cinematográfica pela cultura geek: 10 filmes que você precisa assistir

No dia 25 de maio, quinta-feira, foi celebrado o Dia do Orgulho Nerd, uma data especial que homenageia a cultura geek. Nesse contexto, é inegável a influência e a fusão da cultura geek com a cultura pop, encontrando no cinema sua maior forma de expressão. Ao longo dos anos, diversas produções cinematográficas conquistaram status de clássicos ao abordarem temas como viagem no tempo e espaço, tecnologias futuristas e super-heróis, cativando um público apaixonado por esse universo.

Com o fim de semana se aproximando, o SeteLagoas.com.br preparou uma lista com 10 filmes que são considerados verdadeiros marcos para os fãs da cultura geek. Então, prepare sua pipoca e embarque nessa jornada cinematográfica com a gente.

Foto: Reprodução/ Pinterest

Star Wars - Disney +

A saga Star Wars se passa em uma galáxia distante, com planetas habitados por diferentes espécies. Apesar de ser ambientada na ficção científica, é uma saga de fantasia que combina humor, drama, romance e a luta entre o bem e o mal. Antes de começar a assistir, é importante decidir entre a ordem cronológica de lançamento ou a ordem da história, que não segue uma linha reta.

Star Trek- Paramount +

Star Trek é uma franquia duradoura e popular que aborda uma variedade de temas complexos, como política, filosofia, ciência e espiritualidade. A série segue um grupo de exploradores em suas aventuras pelo espaço a bordo da icônica nave estelar Enterprise, refletindo a visão de futuro do criador Gene Roddenberry para a humanidade.

À medida que o tempo foi passando, as tripulações mudaram e as naves também, mas a base por trás das histórias de Star Trek continuou similar.

O Senhor dos Anéis - HBO Max

Em uma terra mágica e única, um pequeno ser chamado hobbit é presenteado por seu tio com um anel maléfico que precisa ser destruído antes que caia nas mãos do mal. Assim, o hobbit Frodo embarca em uma jornada repleta de desafios, onde enfrenta perigos, medos e encontra criaturas estranhas. Ao longo do caminho, ele conta com a ajuda de outros hobbits, um elfo, um anão, dois humanos e um mago, formando um grupo de nove seres que se unem como a Sociedade do Anel.

De volta para o futuro - Prime Video, Star+ e Telecine



A trilogia "De Volta para o Futuro", criada e dirigida por Robert Zemeckis, narra as emocionantes jornadas de um jovem chamado Marty McFly e seu excêntrico amigo cientista, Dr. Emmett L. Brown. Os filmes acompanham as incríveis aventuras desses dois personagens enquanto embarcam em uma jornada extraordinária através do tempo a bordo de um DeLorean, uma máquina do tempo engenhosa. Ao longo dos três filmes, eles exploram diferentes períodos históricos na fictícia cidade de Hill Valley, provocando conflitos tanto no passado quanto no presente e, é claro, no futuro.

O Guia do Mochileiro das Galáxias



Em O Guia do Mochileiro das Galáxias, Arthur Dent é um homem comum enfrentando um dia terrível. Ao descobrir que sua casa está prestes a ser demolida, Arthur recebe a chocante revelação de que seu melhor amigo, Ford Prefect, é na verdade um extraterrestre. Para piorar as coisas, ele descobre que a Terra está à beira da destruição para dar lugar a uma nova autoestrada hiperespacial. Sem opções para impedir o destino sombrio de seu planeta, Arthur se vê obrigado a embarcar em uma nave espacial que está de passagem. Assim, ele é introduzido ao vasto universo, encontrando todas as informações necessárias sobre sua nova vida em um livro valioso conhecido como o Guia do Mochileiro das Galáxias.

Doctor Who- Globo Play



O Doutor é um alienígena viajante do tempo e do espaço, pilotando a nave TARDIS. Sua missão é corrigir injustiças e solucionar problemas em todo o universo, incluindo a Terra, onde ele encontra seus leais companheiros de viagem. Quando enfrenta a morte, ele passa por um processo de regeneração e renasce com um novo corpo, preservando suas memórias anteriores.

Blade Runner, o caçador de andróides - HBO Max



No início do século XXI, uma grande corporação cria replicantes, robôs superiores aos humanos em força, agilidade e inteligência. Eles são usados como escravos em outros planetas, mas quando alguns replicantes se rebelam, são declarados ilegais na Terra. Os Blade Runners, uma equipe de elite, são encarregados de eliminá-los. Em 2019, em Los Angeles, um ex-Blade Runner é designado para caçar cinco replicantes recém-chegados.

Matrix - Hbo Max

A saga Matrix é uma das mais reconhecidas e bem-sucedidas da história do cinema. Com três longas-metragens e uma série de curtas, Matrix narra a extraordinária jornada de Neo, um habilidoso hacker convocado para se unir ao movimento de resistência liderado por Morpheus. Seu objetivo é lutar contra a opressão das máquinas sobre a humanidade. Em um momento crucial, Morpheus oferece a Neo duas pílulas de cores distintas: uma o manterá na ilusão, enquanto a outra revelará a verdade oculta.

Interestelar - Prime Video e HBO Max



Após testemunhar a exaustão dos recursos naturais da Terra, um grupo de astronautas é encarregado de explorar possíveis planetas habitáveis, oferecendo uma chance para a sobrevivência da humanidade. Cooper é convocado para liderar a equipe e aceita a missão, ciente de que pode nunca mais voltar a ver seus filhos. Ao lado de Brand, Jenkins e Doyle, eles embarcam em uma busca por um novo lar. Com o passar dos anos, sua filha Murph se lança em sua própria jornada para tentar salvar a população do planeta.

2001- Uma Odisseia no espaço - HBO Max



Desde tempos imemoriais, um enigmático monolito negro parece enviar sinais de uma civilização misteriosa que interfere em nosso planeta. Após quatro milhões de anos, no século XXI, uma equipe de astronautas liderada pelos experientes David Bowman e Frank Poole é despachada em direção a Júpiter para investigar o monolito enigmático a bordo da espaçonave Discovery. Essa nave é inteiramente controlada pelo computador HAL 9000. No entanto, durante a viagem, HAL enfrenta uma falha e tenta assumir o comando da nave, eliminando gradualmente os tripulantes.

Da redação, Djhessica Monteiro.