Minas ao Luar: Evento cultural gratuito retorna a Sete Lagoas com shows da Orquestra Mineira de Viola Caipira e Mariana Aydar

O Minas ao Luar, um dos eventos culturais mais tradicionais e populares do estado, retorna à cidade na segunda-feira, dia 12 de junho, véspera do feriado municipal de 13 de junho, Dia de Santo Antônio, padroeiro local. Os moradores poderão desfrutar de apresentações da prestigiada Orquestra Mineira de Viola Caipira e da talentosa cantora Mariana Aydar. O evento acontecerá na Praça Dom Carlos Carmelo Mota.

Orquestra Mineira de Viola Caipira foi fundada em Sete Lagoas — Foto: Divulgação/Sesc

O Minas ao Luar, promovido pelo Sistema Comércio MG, por meio do Sesc em Minas, conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas e do Sindcomércio de Sete Lagoas, permitindo que essa edição do evento seja realizada no município. Com entrada franca, o evento espera receber aproximadamente 6 mil pessoas. A escolha das atrações visa valorizar a música regional, em especial o forró, um gênero icônico no mês de junho.

A Orquestra Mineira de Viola Caipira (@orquestramineiradeviolacaipira), fundada em Sete Lagoas, tornou-se uma referência em todo o estado, resgatando e difundindo a tradição da viola caipira em suas apresentações. Já a cantora e compositora paulistana Mariana Aydar (@marianaaydar), vencedora do Grammy Latino 2020 com o álbum "Veia Nordestina", combina diversos elementos e ritmos contemporâneos às suas raízes do forró, consolidando-se como uma das grandes representantes do gênero na atualidade. Sua versão da música "Espumas ao Vento" fez parte da trilha sonora da novela "Travessia", da TV Globo.

O Minas ao Luar, reconhecido como um dos maiores e mais antigos projetos de valorização da música brasileira e de difusão das culturas populares em Minas Gerais, é realizado pelo Sesc em Minas desde 1994. O programa já percorreu mais de 200 municípios do estado, levando atrações gratuitas e eventos realizados em espaços públicos.

