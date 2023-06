Lorena Alves Costa Estevão, uma pré-adolescente com autismo, lançará seu primeiro livro intitulado "Contos da Lolo" nesta quarta-feira, dia 31, às 17h30, no Patío Lagoa Shopping. Com o apoio do projeto literário coordenado pela Comendadora Fabiana Frederighi, Lorena demonstra seu talento como escritora e ilustradora, compartilhando histórias encantadoras com lições morais. O evento busca promover a inclusão e diversidade na literatura, oferecendo a todos a oportunidade de prestigiar essa jovem autora talentosa e apoiar a causa do autismo.

Foto: Divulgação/Everton Tolentino

Lorena Alves Costa Estevão é uma pré-adolescente com autismo que lançará seu primeiro livro amanhã no shopping Sete Lagoas, às 17h30. O projeto literário, coordenado pela Comendadora Fabiana Frederighi, ofereceu todo o apoio e incentivo para tornar esse momento realidade.

O dia 2 de abril é marcado mundialmente como o Dia da Conscientização do Autismo, e ter uma criança com autismo lançando um livro com o apoio de sua mãe e a acolhida de um projeto literário é de suma importância. A Livraria Papel e Cultura será o palco deste evento, que ocorrerá das 17h30 às 19h00, a fim de garantir o conforto da adolescente.

O livro, intitulado "Contos da Lolo", traz histórias escritas por Lorena. Sua mãe, Niliane Mirele Alves Costa, uma educadora e mãe exemplar, tem se dedicado incansavelmente para realizar o sonho de sua filha. O pai, Varley Alexandre Estevão, também está presente e apoia esse importante passo na vida da jovem autora.

Lorena sempre gostou de escrever e desenhar, brincando com papéis e criando personagens. Foi assim que surgiu a ideia de se tornar escritora e produzir livros. Ela criou várias histórias, mas escolheu duas delas para publicar, cada uma com uma valiosa lição moral ao final.

Além de autora, Lorena também ilustrou seu próprio livro, demonstrando um talento artístico notável. A adolescente é aluna da Escola Arthur Bernades e está cursando o 7º ano, mostrando que a dedicação aos estudos e à escrita caminham juntas em sua vida.

O lançamento do livro "Contos da Lolo" promete ser um momento emocionante e inspirador. Todos estão convidados a participar desse evento especial, onde a entrada é gratuita e todos serão bem-vindos. É uma oportunidade única de prestigiar uma jovem autora talentosa e valorizar a inclusão e diversidade na literatura. Não perca essa chance de se encantar com as histórias criadas por Lorena e se inspirar com sua determinação e talento.

