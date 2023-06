O Grupo Carroça Teatral, de Sete Lagoas, se apresentará na Temporada de Teatro de São João del Rei

No próximo dia 03 de junho, o prestigiado Grupo Carroça Teatral, da cidade de Sete Lagoas, promete encantar o público com sua nova produção intitulada "A Rua, a Lama e a Santa". O Grupo foi convidado pelo ponto de cultura Teatro da Pedra para participar da Temporada de Teatro 2023 que terá inicio nesta quinta-feira (01). O aguardado espetáculo será realizado às 20h no prestigioso Teatro da Pedra, localizado na charmosa cidade de São João Del Rei.

Foto: Divulgação/Quintal Boi da Manta

A peça narra a história dos personagens Zé Brumado (Brumadinho) e Mariana, destacando o típico jeitinho mineiro de ser e viver, permeados pelos ritmos do trem de ferro e embalados pelas canções "Maria Fumaça" (Raul Costa) e "Juventude" (Adauto Geraldo de Deus), de Sete Lagoas. Ao longo da saga, surgem os conflitos causados ​​pela mineração predatória. O elenco é composto por Gabriel Cordeiro, Clarice Rodrigues, Rafael Martins, Larissa Lorrany e Paulinho do Boi.

A peça está marcada para iniciar às 20h, proporcionando ao público uma noite vivida de cultura e entretenimento. Com um elenco talentoso e experiente, o Grupo Carroça Teatral promete uma atuação impecável, repleta de emoção e pensamentos.

Na produção executiva, conta com a participação de Adrielle Silvério, Yuri Vieira, Letícia Barbosa, Larissa Neves e Mateus Avelar. A viagem está sendo viabilizada pela ACBM - Associação Cultural Boi da Manta, com o apoio cultural do Meu Canto Conviver. Segundo os integrantes do Carroça Teatral, eles estão levando um pouco da essência da cidade de Sete Lagoas para todos os lugares onde apresentam seus trabalhos teatrais. A agenda de 2023 já está ocorrendo com a participação em festivais na região sul do estado e a reestreia de um espetáculo em agosto no Quintal de Histórias.

