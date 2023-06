Espetáculo A Princesa Gaia volta repaginado neste domingo, 4 de junho, com apoio da Prefeitura

A Preqaria Cia de Teatro convida para a reestreia de um de seus maiores sucessos: "A Princesa Gaia". A peça, que entre 2015 e 2021 teve mais de 100 apresentações e indicações ao prêmio Sinparc Melhores de Minas, volta em cartaz neste domingo, 4 de junho, às 19h, em única apresentação no Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria (Rua Aleixo Lanza, 41, Canaã), com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas.

Foto: Divulgação/Preqaria Cia. de Teatro

O espetáculo conta a história da Terra quando ela era ainda uma jovem princesa que, de tanto insistir, ganha a permissão de seu pai, o grande Rei Sol, para casar-se. Não satisfeita com os pretendentes indicados por ele, a princesa foge para um local desconhecido, o nada, onde se encontra com Homo Sapiens - o primeiro homem, cheio de indagações e perspicácia, que acabam fascinando a princesa. "O casamento acontece, mas em pouco tempo a felicidade certa se transforma em uma relação exploratória, onde a ganancia do homem pelas riquezas materiais da esposa tornam o convívio instável", conta o diretor do espetáculo, João Valadares.

A direção de João Valadares propõe que os personagens se relacionem com brinquedos dos parques de diversões. Assim, a Ama Lua tem uma gangorra elevada, de onde pode circundar a Princesa Gaia fazendo seus mimos e cumprindo com o seu dever de guardar a princesa Gaia, que tem uma roda da vida onde gira a cabeça e embaralha os sonhos de ser feliz, vivenciando os ciclos dos dias, dos desejos, das estações. Tem ainda o posto do Grande Rei, um trono escorregador, do alto do qual pode comandar todo o seu reino, embora às vezes escorregue atrás das montanhas.

A nova montagem tem elenco renovado: Iasmin Duarte, Leticia Cley, Nathan Britz e Rafa Martins, os dois últimos também assinam a nova trilha sonora do espetáculo. O cenário é de Iuri Simon, a Iluminação de João Valadres e a cenotecnia de Paulinho do Boi. Os figurinos foram criados pelos atores com orientação de Ilza Gonçalves.

São empresas amigas do Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria a Cimento Nacional, CCB Contabilidade, a Panificadora Galdina e a Churrascaria Três Marias.

Serviço

Data: 4 de junho de 2023

Hora: 19h

Ingressos: R$ 40,00 (Inteira), R$ 20,00 (Meia) e R$ 15,00 (Antecipado)

Informações: (31) 99619-2528

Local: Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria (Rua Aleixo Lanza, 41, Canaã, Sete Lagoas)

Realização: Preqaria Cia de Teatro

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom