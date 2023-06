Encontro automotivo #PaixãoPorBaixos estreia em Sete Lagoas neste domingo (4)

A emoção está no ar enquanto Sete Lagoas se prepara para sediar o primeiro encontro oficial #PaixãoPorBaixos, um evento automotivo autorizado pela prefeitura. Os entusiastas de carros e os fãs de low-riders estão ansiosos para se reunir no próximo dia 4 de junho, das 9h às 14h, na Praça Don Carlos Carmelo Mota, mais conhecida como Praça da Feirinha.

Foto: Reprodução/Internet

O evento promete uma experiência emocionante para participantes de todas as idades, tornando-se um passeio perfeito para toda a família. Com a segurança sendo uma prioridade, haverá equipes de segurança privada, além do apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Além disso, um fotógrafo profissional estará presente para capturar os momentos mais marcantes do dia.

No entanto, é importante destacar que os organizadores impuseram uma proibição estrita quanto ao uso de sistemas de som automotivos. Essa regra visa garantir um ambiente agradável e tranquilo para todos os participantes e visitantes.

O evento tem capacidade para acomodar 350 veículos, proporcionando amplo espaço para todos os entusiastas. Trata-se de um evento aberto, permitindo que os interessados cheguem cedo e tentem garantir uma vaga no estacionamento.

O criador deste evento, Alex de Salez, dedicou um tremendo esforço para tornar essa celebração automotiva uma realidade. A paixão de Alex pelos carros rebaixados e seu compromisso com a comunidade automotiva o levaram a organizar um evento que destaca o melhor da cultura automobilística de Sete Lagoas.

Vale ressaltar que este é o primeiro evento do gênero a receber alvará da prefeitura, bem como o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Além disso, o evento é gratuito, porém, os participantes são encorajados a contribuir com 1 kg de alimento não perecível, que será doado posteriormente. O organizador Alex de Salez conta com a generosidade de todos para fazer essa ação solidária.

Imagem: Divulgação/ Alex de Salez

Da redação