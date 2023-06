Feirinha do Centro tem programação especial para o feriado prolongado; confira!

Durante o final de semana prolongado, a Feirinha do Centro terá diversas atividades. Na quinta-feira, algumas barracas e trailers já estarão em funcionamento. Na sexta-feira, a feirinha funcionará normalmente, oferecendo opções gastronômicas e artesanais. No sábado, o músico @rodrigorochamusica se apresentará às 19h, seguido por @julio_e_julya no domingo às 19h30. O evento "Minas ao Luar" encerrará a programação na segunda-feira às 20h, com shows de @marianaaydar e @orquestramineiradeviolacaipira. Será uma noite especial de celebração da música regional.

Foto: Reprodução/Internet/ JPBA

Durante o final de semana prolongado devido aos feriados, a Feirinha do Centro está se preparando para receber os visitantes com uma programação repleta de música, gastronomia e artesanato. Entre os dias 8 e 12 de junho, de quinta-feira a segunda-feira, a feirinha estará aberta a partir das 18 horas.

Os organizadores estão animados com a promessa de um final de semana cheio de atrações musicais. Diversas apresentações estão programadas para entreter o público que comparecer à feirinha.

Na quinta-feira, dia 8 de junho, algumas barracas e trailers já estarão em funcionamento, iniciando as atividades. Na sexta-feira, dia 9 de junho, a feirinha funcionará normalmente, oferecendo todas as opções de comidas, produtos e artesanato disponíveis para os visitantes.

No sábado, dia 10 de junho, às 19 horas, o talentoso músico @rodrigorochamusica se apresentará, prometendo um show inesquecível para o público presente. Já no domingo, dia 11 de junho, às 19h30, será a vez de @julio_e_julya subirem ao palco da feirinha, encantando a todos com sua música de qualidade.

E para encerrar a programação musical na segunda-feira, dia 12 de junho, às 20 horas, o evento "Minas ao Luar" tomará conta do palco, com shows de @marianaaydar e @orquestramineiradeviolacaipira. Será uma noite especial para celebrar o feriado e a música regional.

A Feirinha do Centro se destaca como uma excelente opção de entretenimento para moradores e visitantes da cidade. Com uma ampla variedade de opções gastronômicas, produtos artesanais e apresentações musicais de qualidade, o evento promete proporcionar momentos memoráveis durante o feriado prolongado.

