23ª Festa dos Produtores da Estiva terá novamente apoio da Prefeitura

A 23ª edição da Festa dos Produtores Rurais da Estiva, em Sete Lagoas, será realizada nos dias 17 e 18 de junho e mais uma vez terá o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas. A festa será realizada na área externa do Centro de Apoio ao Trabalhador. "A expectativa é enorme para mais um ano. Nossa festa está crescendo bastante e aguardamos famílias, cavaleiros e pessoas de bem", comenta o empreendedor da região, Clóvis Vilanova.

Imagem: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

A programação tem entrada franca e contempla grandes artistas de Sete Lagoas. A abertura oficial está programada para as 20 horas do sábado, dia 17, com a Feira dos Produtores Rurais e, logo após, show com com Sertanejo Classe A e Túlio & Willian.

Confira abaixo programação completa:

Sábado, 17 de junho

20:00 – Abertura com Feira dos Produtores Rurais

Show com Sertanejo Classe A (sertanejo clássico)

Show de Tulio & Willian (sertanejo universitário)

Domingo, 18 de junho

11h - Santa Missa

12h – Início da Feira dos Produtores Rurais

12h30 – Chegada da Cavalgada

13h – Show com Thiago Guerra (forró/piseiro)

15h – Leilão

16h – Show com Marlon Barrone (forró/piseiro)

Participações especiais do Dj Felipe Borba e Giselle Santos

Com Prefeitura de Sete Lagoas