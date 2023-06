A Vila Vicentina, em Sete Lagoas, está se preparando para a tão esperada 15ª edição do seu evento de Forró, que promete uma noite cheia de animação e tradições queridas. O evento acontecerá no dia 8 de julho, a partir das 18h00, e contará com uma festividade repleta de comidas típicas, atividades divertidas e emocionantes apresentações musicais. Os destaques da noite serão a dupla dinâmica Fábio e Fernando, além da incrível Orquestra de Viola Caipira.

Foto: Reprodução/Arquivo Vila Vicentina/Atila Kassius Magalhães

A Vila Vicentina, localizada na Estrada dos Tropeiros, 684, no bairro Santa Cruz, está pronta para receber moradores e visitantes para uma noite memorável de dança e diversão. O Forró da Vila Vicentina já se consolidou como um dos eventos mais aguardados da região, trazendo alegria e preservando a cultura.

As apresentações musicais certamente serão os destaques da noite. A dupla sertaneja Fábio e Fernando promete animar o público, mergulhando todos em um clima festivo e contagiante. Já a Orquestra de Viola Caipira, reconhecida por sua maestria e virtuosismo, encantará a todos com uma performance única, melodiosa e emocionante.

Portanto, tanto os amantes do forró quanto os amantes da cultura popular não podem perder a 15ª edição do Forró na Vila Vicentina. Esta é uma oportunidade para celebrar a tradição, saborear comidas deliciosas, dançar ao som de músicas animadas e compartilhar momentos especiais com amigos e familiares. Prepare-se para uma noite inesquecível de alegria e diversão na Vila Vicentina.

Durante a celebração, os participantes terão a chance de se deliciar com uma variedade de pratos tradicionais deliciosos. Além disso, haverá sorteios emocionantes. As cartelas estão sendo vendidas por R$15,00 e podem ser adquiridas pelo WhatsApp (31) 98788-6380 ou presencialmente na Vila, e também serão vendidas no dia do evento.

Os prêmios a serem sorteados são os seguintes:

1ª Rodada: 1 Fritadeira Elétrica sem óleo.

2ª Rodada: 1 Celular Smartphone.

3ª Rodada: 1 TV Smart de 43 polegadas.

4ª Rodada: 1 Lavadora de Roupas de 14 kg.

Para mais informações, basta entrar em contato pelo Instagram @vilavicentina.setelagoas.

Da redação