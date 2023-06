Canais de mensagem: WhatsApp ganha nova funcionalidade nesta quinta

O WhatsApp ganha a partir desta quinta-feira (8) a função de Canais, uma área para criadores de conteúdo distribuírem textos, imagens e vídeos a milhões de pessoas de forma unidirecional. Diferentemente do que ocorre com grupos e listas de transmissão, esses espaços não terão limitação de integrantes — no início, o tamanho pode ser restrito por aspectos técnicos.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

Com o novo recurso, o app da Meta (empresa controladora do WhatsApp, Facebook e Instagram) se aproxima do que já faz o Telegram. Há, porém, algumas diferenças: membros de um canal no WhatsApp podem apenas reagir com emojis às postagens feitas por um administrador e responder a enquetes, mas não escrever mensagens.

A nova função estreia hoje na Colômbia e em Singapura e chegará a outros países, como o Brasil, nos próximos meses. Qualquer pessoa pode criar um canal. Nos países em que o recurso chegará primeiro, já criaram Canais entidades de saúde, times de futebol e agências de checagem de notícias. Segundo o WhatsApp, outras possibilidades de uso são a distribuição de informações de trânsito, previsão do tempo e dicas de culinária

Status viram Atualizações

Para começar, o WhatsApp sofrerá uma leve mudança organizacional. Com o update, a aba hoje chamada de Status passará a ser chamada de Atualizações. A nova área passará a reunir na parte superior ficarão os Status dos seus contatos em "bolinhas" (como ocorre nos stories do Instagram); logo abaixo, serão exibidos os Canais, mostrando aqueles em que você estiver inscrito. Tocando no menu disposto no botão dos três pontos ao lado, será possível buscar Canais por tema ou nome.

Como vão funcionar os canais

O administrador do canal poderá compartilhar textos, vídeos, imagens, enquetes e mensagens de voz. Os seguidores, por sua vez, poderão interagir apenas com reações via emoji ou respondendo a enquetes. O campo para digitar texto não será habilitado para membros, e isso não pode ser alterado.

Ao seguir um canal, por padrão, as notificações dele estarão silenciadas. O novo integrante é que terá de mudar isso. As pessoas devem voluntariamente seguir um canal — não dá para um administrador adicionar contatos, como acontecem com grupos. As informações transmitidas em um canal não são criptografadas e são apagadas automaticamente após 30 dias

O administrador do canal não tem acesso ao número de telefone dos seus seguidores, a não ser os que já estejam na sua lista de contato. Ele só sabe o número de pessoas que integram o canal; os membros também não terão acesso ao número de telefone do administrador.

Por não serem criptografados, os conteúdos de canais podem ser alvo de moderação do WhatsApp. As diretrizes da plataforma não permitem a criação e manutenção de canais que incitem violência, infringem propriedade intelectual, promovem terrorismo ou distribuam spam e materiais pornográficos.

Caso conteúdos não estejam em conformidade com as regras, o canal poderá ser tirado do ar e impedido de enviar atualizações. O administrador, por sua vez, poderá ser suspenso ou ser notificado.

Com Tilt UOL