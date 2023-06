Romance à flor da tela: 10 filmes para embalar seu Dia dos Namorados

Quem não gosta de um clichê bem meloso? Aqueles filmes que nos fazem chorar e também dar boas risadas? Com o dia 12 de junho se aproximando, que tal chamar seu amor para curtir uma sessão de filmes super românticos? E se você estiver solteiro e se sentindo triste por passar essa data sozinho, não se preocupe! O SeteLagoas.com.br tem algumas recomendações de filmes que vão aquecer seu coração e animar seu dia.

Foto: Reprodução/Pixabay

Preparamos uma lista com 10 filmes imperdíveis para embalar o clima de romance. Essas histórias envolventes certamente vão te emocionar e deixar você suspirando. Então, prepare a pipoca, aconchegue-se no sofá e mergulhe nesse universo apaixonante do cinema.

1- Como eu era Antes de Você - Telecine

Romance e Drama

Em A Antes de Você, Will (Sam Claflin), um homem rico e bem-sucedido, vivia uma vida cheia de conquistas, viagens e esportes radicais. No entanto, sua vida muda drasticamente quando ele sofre um acidente de moto e fica tetraplégico, condenado a passar o resto da vida em uma cadeira de rodas. Will se torna uma pessoa depressiva e cínica, preocupando seus pais (Janet McTeer e Charles Dance). É nesse contexto que Louisa Clark (Emilia Clarke) é contratada para cuidar de Will. Louisa, uma mulher de origem modesta, com dificuldades financeiras e poucas ambições, faz o possível para melhorar o estado de espírito de Will. À medida que convivem, uma conexão especial se forma entre eles.

2- O Date Perfeito - Netflix

Comédia Romântica

Brooks (Noah Centineo) precisa de dinheiro para pagar a faculdade e tem a ideia de criar um aplicativo que permite contratar um acompanhante para diferentes ocasiões românticas. No entanto, assumir diferentes personalidades e papéis amorosos todos os dias se torna uma tarefa desafiadora, e Brooks começa a se questionar sobre sua verdadeira identidade e a busca pelo amor verdadeiro.

3- Simplesmente Acontece - Prime Video/ Paramount+

Comédia Romântica

Rosie (Lily Collins) e Alex (Sam Claflin) são amigos inseparáveis desde a infância. Eles enfrentam juntos os desafios do amor, da família e da escola. Embora exista uma atração entre eles, a amizade sempre prevalece. Um dia, Alex recebe uma oferta para estudar medicina em Harvard, nos Estados Unidos. A distância acaba separando Rosie e Alex, levando-os a compartilharem segredos e a encontrarem outros relacionamentos. No entanto, o destino continua a unir os dois, mostrando que talvez sejam mais do que apenas amigos.

4- 10 Coisas que eu Odeio em Você - Disney+

Comédia Romântica

A casa dos Stratford está em uma situação tensa. Bianca (Larisa Oleynik) deseja namorar, mas seu pai (Larry Miller) proíbe até que sua irmã, Katharina (Julia Stiles), também tenha um namorado. Katharina é uma jovem mal-humorada, sem amigos na escola ou em qualquer outro lugar. Para resolver o problema, Cameron (Joseph Gordon-Levitt), apaixonado por Bianca, decide contratar Patrick Verona (Heath Ledger), um rapaz misterioso, para seduzir Katharina.

5- Megarromântico - Netflix

Comédia Romântica

Natalie (Rebel Wilson) é uma arquiteta cética em relação ao amor, focada em sua carreira e pouco reconhecida por seu trabalho. Após ser assaltada em uma estação de metrô e bater a cabeça em uma pilastra, ela acorda no hospital e descobre que foi parar dentro de uma comédia romântica. Agora, Natalie precisa descobrir como sair dessa situação e encontrar o amor verdadeiro.

6- Questão de Tempo - TeleCine/ Prime Video

Romance

Ao completar 21 anos, Tim (Domhnall Gleeson) descobre que é membro de uma família com o poder de viajar no tempo. Ele aprende a usar essa habilidade para tentar encontrar uma namorada, mas logo percebe que suas ações podem ter consequências inesperadas. Tim precisa aprender a lidar com as reviravoltas do tempo e descobrir o verdadeiro significado do amor.

7 - P.S. Eu Te Amo - Netflix/Prime Video

Comédia Dramática, Romance

Holly Kennedy (Hilary Swank) é casada com Gerry (Gerard Butler), um engraçado irlandês pelo qual ela é completamente apaixonada. Quando Gerry falece, a vida de Holly parece perder o sentido. No entanto, ela descobre que seu marido deixou uma série de cartas para guiá-la em sua jornada de recuperação.

8- Hoje Eu Quero Voltar Sozinho - Telecine/Netflix

Romance e Drama

Leonardo (Ghilherme Lobo), um adolescente cego, lida com uma mãe superprotetora enquanto busca por independência. Quando Gabriel (Fabio Audi) chega à cidade, novos sentimentos começam a surgir em Leonardo, levando-o a descobrir mais sobre si mesmo e sua sexualidade.

9 - Tudo Por Ela - Netflix

Romance, Suspense, Drama

Tudo Por Ela acompanha a história de Rei, uma jovem japonesa que descobre que sua amiga e ex-colega de classe, Nanae, está sofrendo abusos nas mãos do marido. Rei decide ajudá-la e expressa seu amor por ela. No entanto, sua ação resulta na morte do marido abusivo, deixando Nanae horrorizada. As duas amigas entram em conflito diante dessa situação trágica.

10- Perfil Falso - Netflix

Minissérie de Drama e Suspense



Em Perfil Falso, a esperança de um amor verdadeiro é abalada por uma farsa. Camila (Carolina Miranda) se inscreve em um aplicativo de relacionamentos em busca de romance. Ela começa a conversar com Fernando, um homem belo e sedutor, e os dois se apaixonam através de suas profundas conversas virtuais. No entanto, quando Camila decide encontrá-lo em Cartagena, descobre que Fernando não é quem dizia ser e está comprometido com outra mulher. Sentindo-se enganada, Camila embarca em uma missão para desmascarar o impostor e acaba descobrindo uma teia de mistérios, perigos e segredos que precisa desvendar.

Essas são só algumas sugestões para tornar o Dia dos Namorados especial. Filmes que podem tocar seu coração e transmitir mensagens poderosas sobre o amor e a importância dos relacionamentos. Aproveite para se conectar com quem você ama ou para cuidar de si mesmo.

Lembre-se de que o amor está presente em todos os lugares, não apenas nas telas de cinema. Celebre o amor em todas as suas formas e torne esse Dia dos Namorados especial e memorável.

Da redação, Djhessica Monteiro.