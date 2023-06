O Teatro Mágico em Sete Lagoas: Apresentação imperdível; Garanta seu lugar

O grupo musical O Teatro Mágico está se preparando para uma apresentação emocionante em Sete Lagoas. No dia 14 de julho, o Teatro Preqaria receberá o show "Fernando Anitelli apresenta O Teatro Mágico - Voz & Violão". Os ingressos já estão à venda no site ingressomagico.com.br. A abertura das portas será às 20h00, e o show começará às 21h00. Não perca essa oportunidade única de vivenciar uma noite mágica com uma das bandas mais queridas do cenário MPB/Rock. Garanta seu ingresso e desfrute de uma experiência memorável. Os lugares são limitados.

Foto: Reprodução/Internet/@tatianecbispo

Em resposta aos pedidos dos admiradores, a turnê Luzente irá percorrer várias cidades, e Sete Lagoas é uma das paradas imperdíveis. As vendas dos ingressos já estão abertas e podem ser adquiridos através do site ingressomagico.com.br. Essa é uma chance única de garantir seu lugar nesse evento incrível.

A abertura das portas está prevista para as 20h00, e o início do espetáculo está marcado para as 21h00. Os amantes da música poderão desfrutar de uma noite memorável ao som do Teatro Mágico.

Os ingressos estão disponíveis em diferentes categorias, com preços variados:

Freepass: Passagem de Som + Brinde Lojinha - Lote 1: R$ 204,00

Inteira- Lote 1: R$ 156,00

Meia entrada estudante/Professor/Idoso - Lote 1: R$ 78,00

Meia entrada PCD - Lote 1: R$ 78,00

Promocional infantil (De 2 A 6 Anos) - Lote 1: R$ 39,00

Promocional Solidário (Doação de 1KG de alimento) - Lote 1: R$ 78,00

Aproveite essa oportunidade de prestigiar uma das bandas mais queridas do cenário MPB/Rock. Não perca tempo e garanta seu ingresso para essa noite mágica. Para mais informações e para adquirir os ingressos, visite o site oficial ingressomagico.com.br As vendas estão abertas e os lugares são limitados.

Da redação