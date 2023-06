Chegou o dia! Forrozão de Prudente de Morais terá grandes atrações no fim de semana

Prudente de Morais se prepara para sediar a 9ª edição do Forrozão, evento tradicional que leva grandes shows para a cidade no clima das festas juninas! Esse ano serão três dias de muita festa, a começar pela sexta-feira 09/06 com Samuel Moreira e Lucas Lucco. No sábado 10/06 sobem aos palcos Marcelinho de Lima e Xandy Pisadão e no domingo (11/06), Gian & Giovani e Victor & Vinicio, todos os dias sempre a partir das 21h na Praça do Rosário.

Prefeitura de Prudente de Morais/Divulgação

Para curtir os shows com ainda mais comodidade, haverá transporte saindo de Campo de Santana nos três dias de evento, às 21:30h da Praça de Santana.

Veja algumas orientações da Prefeitura de Prudente de Morais:

Permitido:

Bolsa de mão

Copos térmicos

Não é permitido:

Copos e garrafas de vidro

Mochilas, bolsas e similares

Coolers e caixas térmicas

Capacetes

Som automotivo e dispositivos sonoros

Armas brancas como: facas, canivetes e similares

Local:

Da Redação com informações da Prefeitura de Prudente de Morais