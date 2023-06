Definidas atrações musicais da Feconex 2023!

Além de visitar mais de 200 estandes e conhecer diversificadas atividades econômicas, quem passar pela segunda edição da Feira da Conexão entre Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas (Feconex) poderá assistir a grandes shows. A praça de alimentação do evento, com 900 metros quadrados, vai receber importantes artistas locais em todos os dias de feira. Bossasupernova (quarta 16/08), No Label (quinta 17/08), Tubarão Vermelho (sexta 18/08), Grupo Xorô e The George’s Band + Gleison Túlio (sábado 19/08) serão os responsáveis por agitar os palcos da feira!

Foto: Feconex / Divulgação

Serão seis bares e restaurantes que vão oferecer o melhor da gastronomia em uma área remodelada. São opções que vão desde as famosas pizzas do Vandim, passando pelo consagrado cardápio da Churrascaria Três Marias até a alta gastronomia do Restaurante Miracolo. Tudo isso muito bem harmonizado com bebidas da Confraria do Chopp e Cervejarias Di vera e Laut Beer.

Os estilos musicais foram escolhidos para agradar aos mais diversos gostos. Quem se apresenta na abertura oficial, quarta-feira (16), é o Bossasupernova, uma reunião de grandes músicos da cidade que vão fazer o melhor da bossa, MPB, pop e samba. A temperatura sobe um pouco na quinta-feira (17) com a banda No Label, que toca o melhor do pop rock nacional e internacional.

Quem chega para animar a noite da sexta-feira (18) é a galera do Tubarão Vermelho, um dos melhores covers do Barão Vermelho. No último dia, sábado (19), serão duas apresentações. Quem chegar cedo vai poder almoçar ao som do Grupo Xorô que faz, a partir das 12h, sambas e chorinhos que marcaram época. E encerrando a programação, às 18h, quem sobe ao palco é a The George’s Band que convida Gleison Túlio para um super show.

Ao longo dos quatro dias de feira outras atrações culturais também vão acontecer. A Expressar Dança e Pilates fará intervenções surpresas de dança nas áreas de circulação durante os quatro dias. Ampliada, a estrutura da Feconex 2023 será de 6.300 metros quadrados de área coberta no estacionamento da Arena do Jacaré com patrocínio máster do Sicoob Credisete.

A abertura oficial acontece na quarta-feira (16) para expositores, convidados e autoridades. Na quinta (17) e sexta (18) portões abertos às 14h com entrada gratuita até às 17h para quem retirar cortesias junto aos expositores. Também a partir das 14h, na quinta e sexta-feira, visitantes sem cortesia podem comprar os ingressos a R$ 10 na bilheteria do evento.

Lembrando que após às 17h na quinta e sexta-feira a entrada será apenas com o ingresso que será vendido na portaria. Já no sábado (18) a feira será aberta às 10h com entrada franca, mediante apresentação das cortesias até às 13h. No mesmo dia as vendas começam às 10h.

Da Redação com Feconex 2023