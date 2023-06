No próximo sábado, dia 17 de junho, no Quintal do Boi da Manta em Sete Lagoas, haverá o espetáculo "Palhaço Amador e Banda" com o ator Tiago Amador. O show promete encantar crianças e adultos com uma história envolvente e performances incríveis. Os ingressos estão disponíveis por R$ 25,00 para entrada inteira e R$ 12,50 para meia-entrada. Crianças de até 5 anos não pagam quando acompanhadas por um responsável. Garanta seu lugar reservando antecipadamente através do PIX para o número 14877092000105 e enviando o comprovante com o nome para o número 31 92017067. Não perca essa oportunidade de diversão!

Imagem: Divulgação/Quintal Boi da Manta

No próximo sábado, dia 17, o ponto de cultura Quintal Boi da Manta, localizado na Rua João Pinheiro, 174, no Centro de Sete Lagoas, trará ao público o espetáculo "Palhaço Amador e Banda". O show é concebido pelo talentoso ator Tiago Amador, natural de Sete Lagoas, mas atualmente residindo na região rural de Brumadinho, MG. Tiago dedica-se a projetos de manutenção e apoio às expressões culturais das comunidades tradicionais nessa área. O artista, formado pelo T.U - Teatro Universitário da UFMG, possui uma extensa carreira com atuações em diversos espetáculos em Belo Horizonte.

Além de ator, Tiago Amador é um músico apaixonado pela viola caipira, e em suas cenas, ele demonstra sua versatilidade criativa para encantar a plateia, especialmente as crianças. O Palhaço Amador traz uma história envolvente que começa com o anúncio de um show da Maior Banda do Mundo, que, inexplicavelmente, não aparece, deixando o apresentador em apuros diante do público. O palhaço precisa se virar para entreter a plateia presente, realizando números incríveis, cenas inéditas e performances inusitadas nesse espaço ocupado por ele.

O espetáculo estabelece relações mágicas entre o artista, o público, o palco, a plateia e o roteiro, transformando tudo em um grande encontro de prazer, amor e alegria. Conforme a história se desenrola, os instrumentos da banda vão sendo encontrados, grandes artistas se revelam e, finalmente, a Maior Banda da Terra realiza sua aguardada apresentação.

Os ingressos para o espetáculo estão disponíveis por R$ 25,00 para a entrada inteira e R$ 12,50 para a meia-entrada. Crianças de até 5 anos acompanhadas por um responsável não pagam. Para garantir o seu lugar, é possível fazer reservas antecipadas através de PIX, realizando o pagamento para o número 14877092000105. Além disso, um QR Code está disponível na imagem acima, permitindo a realização da reserva de forma rápida e prática.

Após efetuar o pagamento, é imprescindível enviar o comprovante juntamente com o nome para o número 31 92017067, pertencente à Branca Produções Culturais.

A realização do espetáculo é da ACBM - Associação Cultural Boi da Manta, com produção de Claudia Cristina, da Branca Produções Culturais, e conta com o apoio do Grupo Carroça Teatral e do espaço Meu Canto Conviver Centro dia para idosos.

Portanto, marque na sua agenda: dia 17 de junho, às 17h, reserve um tempo para se divertir e prestigiar o Palhaço Amador e Banda no Quintal do Boi da Manta. Garanta já o seu ingresso e prepare-se para uma tarde inesquecível!

Da redação