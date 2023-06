Travessura Convida: Larissa Carvalho compartilha sua experiência de maternidade com palestra em Sete Lagoas

Larissa Carvalho, uma renomada repórter da Globo, compartilha sua inspiradora jornada como mãe e o poder transformador da maternidade. Em uma palestra provocativa intitulada "Maternidade típica e atípica: a importância de se viver um dia de cada vez", Larissa desafia as expectativas e mostra como encontrar forças para enfrentar os desafios, mesmo diante de adversidades. O evento, que contará com a presença da jornalista e produtora, acontecerá no Cinema Grupo Cine do Shopping Sete Lagoas, no dia 1º de julho. Uma oportunidade imperdível para refletir sobre o propósito da vida e a responsabilidade de ser mãe, seja em situações típicas ou atípicas.

Larissa, mãe de João, de 17 anos, e Theo, de 7, tem se dedicado a palestras inspiradoras desde que descobriu que seu filho mais novo possui uma doença rara.

Reconhecida por sua incrível habilidade de contar histórias capazes de impactar a vida das pessoas, Larissa utiliza sua palestra como uma fonte de inspiração, despertando o desejo de descobrir, aceitar e compreender o propósito da existência.

Apesar das mudanças radicais que a vida impôs a ela, Larissa se recusou a se resignar e viver reclusa em um quarto. Ela encontrou forças e motivação para seguir adiante e, mais importante, para viver uma vida feliz, como ela mesma afirma.

Em sua palestra, Larissa Carvalho provocará reflexões sobre a missão de ser mãe, transformando a culpa em responsabilidade. Ela demonstrará o quanto é transformador reconhecer a nossa missão para enfrentar os desafios tanto na vida profissional quanto pessoal.

A palestra "Maternidade típica e atípica: a importância de se viver um dia de cada vez" oferecida por Larissa Carvalho será um convite para uma profunda reflexão. Larissa, jornalista e repórter da TV Globo, palestrante do Tedx, produtora e protagonista do documentário "Uma gota de esperança" na Globoplay, trará suas experiências e aprendizados para compartilhar com o público.

O evento ocorrerá no sábado, 1º de julho, das 9h30 às 11h30, no Cinema Grupo Cine do Shopping Sete Lagoas. Essa é uma oportunidade única para aqueles que buscam inspiração e entendimento sobre os desafios da maternidade em diferentes contextos.

Não perca a chance de participar dessa palestra emocionante e transformadora, que certamente trará insights valiosos sobre a jornada da maternidade e a importância de viver um dia de cada vez.

As inscrições são gratuitas e serão abertas a partir de 26 de junho às 8h no site do Sympla.

Saiba como chegar ao local da palestra:

