Prepare a pipoca: filmes mineiros estarão dia 19/06 no EMCplay (de graça)

O cinema nacional comemora 125 anos. A data, festejada em 19 de junho, foi criada em homenagem a Afonso Segretto, ítalo-brasileiro que filmou a Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, em 1898. A plataforma de streaming EMCplay faz uma homenagem com uma mostra dedicada a filmes mineiros. O serviço público de vídeos sob demanda oferece, gratuitamente, um catálogo com longas e curtas premiados em festivais, dos cineastas Helvécio Ratton, Gabriel Martins, entre outros. A mostra estará disponível, pelo aplicativo ou site, a partir de segunda-feira (19/6).

Foto: EMCplay.com / Reprodução

Para abrir a lista com filmes dos mineiros que fizeram do estado uma referência nas telonas está Helvécio Ratton. O diretor assinou importantes obras, entre elas, “Amor & Cia”, que entra no catálogo da mostra Dia do Cinema Brasileiro. Lançado em 1998, o longa rodou pelos cinemas e cativou o público. Com um elenco de peso, com nomes consagrados como Marco Nanini, Patrícia Pillar, Alexandre Borges e Rogério Cardoso, o filme foi uma adaptação da novela Alves & Cia., de Eça de Queiroz. A comédia dramática se passa no Brasil do século 19. Na trama, o rico comerciante Godofredo descobre sua amada esposa Ludovina nos braços de seu sócio Machado, que ele desafia para um duelo.

“Lírios não nascem da lei”, de Fabiana Leite, é outro título da mostra. Mestre em cinema e gênero e com uma trajetória de mais de dez anos na sétima arte, seus trabalhos rodaram em grandes festivais, como Cannes, na França. Ela dedicou quatro anos à produção do documentário para levar a história real escondida nas prisões. Acompanhou a rotina em presídios e centros de detenção femininos e mostra o drama da gestação solitária com a sentença já imposta: a de separação dos filhos quando completam seis meses e são entregues para familiares ou adoção. O enredo poderia ser confundido com uma ficção e mostra, na tela, o local em que médicos e enfermeiros trabalham ao lado de agentes penitenciários, onde nascem novas vidas.

“Matéria de composição”, de Pedro Aspahan, é outro título na programação. O documentário traz o verdadeiro desafio sobre o processo de criação da composição musical contemporânea brasileira no cinema. Para isso, o diretor entregou um vídeo ensaio para três compositores. Eles tinham a missão de criar uma peça musical que dialogasse com o vídeo. Dois anos depois, após acompanhar todo o processo, o resultado é apresentado no filme.

Seguindo a linha de documentários, tem “A Rainha Nzinga chegou”, de Júnia Torres e Isabel Casimira. O documentário foi produzido ao longo de 16 anos, no Brasil e na Angola. O resultado foram prêmios. O filme faz uma travessia de volta à África para destrinchar as três gerações de rainhas das guardas de congado e mostra as heranças da tradição herdada nesses países. Isabel Casimira é a personagem central da história e também dirige o filme, ao lado de Júnia Torres. A mineira é rainha da Guarda de Moçambique e Congo Treze de Maio de Nossa Senhora do Rosário, em Belo Horizonte. A obra tem à frente a antropóloga e produtora cultural Júnia Torres, que também assina a direção ao lado de Isabel.

Destaque também para os curtas-metragens. Na programação, "Nove Águas" retrata a jornada dos quilombolas no Vale do Mucuri em busca de um novo território. O filme é dirigido pelo aclamado cineasta mineiro Gabriel Martins, conhecido por dirigir "Marte Um”. Outro título é "Humberto Mauro, cinema é cachoeira", dirigido por André Di Mauro, sobrinho neto de Humberto Mauro. Essa obra é um documentário em forma de tributo ao cineasta mineiro, considerado o pioneiro do cinema brasileiro.

Esses são alguns dos filmes disponíveis durante a Mostra “Dia do Cinema Brasileiro” na plataforma de streaming EMCplay. Além dos títulos selecionados para o especial, o serviço conta com um catálogo extenso com longas, curtas, séries, shows e espetáculos. Nessa vitrine gratuita da produção audiovisual mineira tem, também, conteúdos especiais da Rede Minas e da Rádio Inconfidência e a programação, ao vivo, dessas emissoras. O acesso é pelo site emcplay.com ou pelo aplicativo disponibilizado no Google Play e Apple Store.

Lista de filmes na mostra:

Amor & Cia – Helvécio Ratton

Matéria de Composição – Pedro Asphan

A Rainha Nzinga Chegou – Juína Torres

Rua Guaicurus – João Borges

Filme Paisagem – Um Olhar Sobre Burle Marx – João Vargas Penna

Humberto Mauro, Cinema É Cachoeira – André Di Mauro

Lírios Não Nascem da Lei – Fabiana Leite

O Que Queremos Para o Mundo – Igor Amin

Agtux – Tânia Anaya

O Diário do Não Ver – Cristina Maure e Joana Oliveira

Maloca – Daniela Vargas, Carolina Fonseca e Jackson Faeda

Tinha Tempo Que eu Não Via o Mar – Guilherme Jardim

Luminárias – Evandro Caixeta e João Gilberto Lara

Nove Águas – Gabriel Martins

AzulScuro – Evandro Caixeta e João Gilberto Lara

Serviço:

Mostra Dia do Cinema Brasileiro

Data: 19/6 a 19/7/2023

Transmissão: emcplay.com ou pelo aplicativo disponibilizado no Google Play e Apple Store

Da Redação com Agência Minas