Concertos de Inverno: Orquestra Jovem de Sete Lagoas retorna aos palcos

A música está prestes a invadir os espaços de Sete Lagoas novamente. A Orquestra Jovem, após três anos de paralisações devido à pandemia, está pronta para encantar o público nos aguardados Concertos de Inverno. Com apresentações marcadas para os dias 25 de junho e 2 de julho, a orquestra levará sua melodia a diferentes pontos da cidade. A Igreja Nossa Senhora do Carmo, o Auditório do UNIFEMM e a Paróquia de Santa Luzia serão os palcos escolhidos para receber a grandiosidade musical e aquecer os corações dos espectadores. Com entrada gratuita e total acessibilidade, a Orquestra Jovem de Sete Lagoas promete tornar esses momentos inesquecíveis para todos os presentes.

Foto: Marcos Avellar

A Orquestra Jovem de Sete Lagoas está prestes a reencontrar seu público após três anos de paralisações devido à pandemia e retomada gradual das atividades. Os aguardados Concertos de Inverno já têm data marcada, nos dias 25 de junho e 2 de julho, prometendo aquecer novamente o coração das pessoas por meio da música. Com o intuito de democratizar o acesso à cultura, as três apresentações serão gratuitas e abertas ao público em diferentes pontos da cidade.

No dia 25 de junho, domingo, serão realizados dois concertos. O primeiro ocorrerá durante a missa das 10h na Igreja Nossa Senhora do Carmo, localizada no bairro do Carmo. Já o segundo concerto será realizado no fim da tarde, às 17h, no Auditório do UNIFEMM. Para encerrar a programação dos Concertos de Inverno, a Orquestra Jovem se apresentará no dia 2 de julho, durante a missa das 9h, na Paróquia de Santa Luzia. Ivison Máximo Barbosa, maestro e idealizador do projeto, expressa a ansiedade do grupo. "Depois de tanto tempo sem apresentações públicas, estamos ansiosos por esse reencontro", afirmou o maestro.

As aulas do projeto da Orquestra Jovem foram retomadas no início de novembro de 2022, seguidas pelos ensaios. Durante esse período, alunos, professores e o maestro trabalharam intensamente para esse aguardado retorno. "Foram muitas horas de ensaios, entre ensaios separados por instrumentos, o que chamamos de naipes, até os ensaios gerais, para deixar tudo bem bonito para o tão aguardado reencontro com o público", garante o maestro.

Foto: Marcos Avellar

As datas e locais das apresentações foram escolhidos de forma a oferecer opções e facilidades para que todos possam se organizar e comparecer aos concertos. Marcos Aurélio dos Santos, presidente da Associação Cultural de Orquestras - ORQUESTR'ARTE, responsável pela gestão da Orquestra Jovem de Sete Lagoas desde 2021, enfatiza a importância de proporcionar oportunidades de acesso à cultura para toda a população. "Nossa preocupação é poder dar oportunidade a todos terem acesso às nossas apresentações e à cultura. E está sendo uma emoção muito grande poder voltar a se apresentar para o público", afirmou Marcos. Além disso, todos os locais escolhidos garantem total acessibilidade para pessoas com deficiência, visando promover a inclusão.

O projeto da Orquestra Jovem, criado em 2010, conta atualmente com quase 200 alunos entre 7 e 17 anos, distribuídos em dois polos localizados nos bairros Santa Luzia e das Indústrias. As aulas gratuitas são oferecidas para os instrumentos flauta, violino, viola e violoncelo, além de incluir teoria musical obrigatória para todos os alunos.

Desde 2022, a Orquestra Jovem é mantida por meio de verbas provenientes das Leis Federal (Lei Rouanet) e Estadual (LEIC-MG), com o patrocínio da CEMIG e da empresa Multitécnica. De acordo com Marcos Avellar, gestor do projeto, a empresa Multitécnica já renovou o patrocínio, garantindo a continuidade do projeto pelos próximos 12 meses.

Da redação com Orquestra Jovem de Sete Lagoas