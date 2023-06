Circuito das Grutas lança Rota de Mototurismo e websérie neste final de semana

Com muito orgulho, o Circuito Turístico das Grutas lança neste final de semana a Rota de Mototurismo Vem de Moto!. O lançamento será no sábado (24), em Caetanópolis, às 14h, logo após a abertura solene do 2º Encontro das Tribos. Na ocasião também será lançada a websérie que registra toda a rota pelo olhar do motociclista Mário Assumpção que será condecorado com o título de Embaixador do Circuito das Grutas.

Foto: Divulgação/Circuito das Grutas

Rota

A Rota de Mototurismo no Circuito das Grutas foi pensada para que os amantes do motociclismo possam percorrer e experienciar todo o território da Instância de Governança Regional (IGR) das Grutas. A Vem de Moto! Passa pelos municípios de Lagoa Santa, Confins, São José da Lapa, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Capim Branco, Prudente de Morais, Sete Lagoas, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas, Paraopeba, Caetanópolis, Cordisburgo, Jequitibá e Santana de Pirapama. Além das grutas e parques estaduais, também são atrativos os museus, a gastronomia regional, o turismo de experiência e de aventura. Um detalhe importante é que todos os atrativos da Rota possuem vias de acesso asfaltadas para permitir que o turista possa usufruir da Rota com todo tipo de motocicleta.

Embaixador

Mauro Assumpção já é embaixador da Rota Capitão Senra, da Estrada Real, da Via Liberdade e dos Caminhos de São Tiago. E neste sábado (24), se tornará Embaixador do Circuito das Grutas, passando a divulgar ainda mais a cultura regional a partir das experiências que viveu ao conhecer o território gravando a websérie. Além de mineiro e motociclista, Mauro é formado em Ciências da Computação, Marketing e fez MBA em Criatividade e Inovação. Tem um canal no YouTube e Instagram, MG Motos, com milhares de inscritos contando das suas viagens e curiosidades do universo do motociclismo. Ele conta que morou um tempo na África, onde teve a oportunidade de fazer pequenas viagens pelo continente com o olhar mais próximo da cultura e história de cada lugar. De volta ao Brasil, decidiu que queria fazer o mesmo em seu estado e desde então cruza as estradas mineiras na sua moto, carinhosamente chamada de Flecha de Prata, gravando tudo com o celular e câmeras do tipo GoPro acopladas na moto e no capacete.

Websérie

No sábado será exibido o primeiro episódio da websérie que registra a Rota de Mototurismo. O motociclista e influencer Mauro Assumpção, roteirizado pela equipe do Circuito das Grutas, registrou todo o percurso entre os locais, os atrativos de cada lugar, a culinária, as experiências que viveu e prosas com pessoas incríveis que encontrou pelo caminho.

Mauro conta que “foi uma experiência e tanto ter tido a oportunidade de fazer este projeto para o Circuito das Grutas. Conseguir roteirizar de maneira organizada e muito bem trabalhada pela equipe, confesso que facilitou muito o meu trabalho. O Circuito das Grutas me permitiu uma liberdade, que é própria do motociclista, dar uma "informalizada" nas gravações sem ao menos perder o mote de se criar uma conexão entre os caminhos que percorri. Afinal foi literalmente sob um olhar de um motociclista que gosta de propagar o que vê, de contar histórias sob as minhas perspectivas, mesmo sendo roteirizado”.

A partir desse registro, as gravações foram divididas em 10 episódios que serão disponibilizados no YouTube do Circuito das Grutas. Os episódios vão estrear todos os sábados, sempre às 14h, até o final de agosto. O objetivo da série de vídeos é apresentar aos motociclistas as peculiaridades da região e servir de apoio para se programarem para percorrer a Rota - que também pode ser feita de carro e de bike.

Evento

O Encontro das Tribos de Caetanópolis reúne na Praça da Matriz grupos de trekking, pedal, carros antigos, motocross e motoclubes. A segunda edição será realizada nos dias 24 e 25 de junho com extensa programação de shows de rock e pop rock e ainda Caminhada Ecoturística, Passeio Ciclístico e 5º Trilhão de Caetanópolis. Há uma grande expectativa de público que vai movimentar a economia de toda a região.

Para a secretária de Cultura e Turismo de Caetanópolis, Cássia Regina, ter o lançamento da Rota de Mototurismo do Circuito das Grutas na programação do evento é “motivo de muito orgulho para todos nós, munícipes de Caetanópolis. Isso garante o sucesso que teve o nosso 1º Encontro e com certeza já faz parte do calendário cultural e turístico de Caetanópolis. A visita do Mauro Assumpção durante as gravações da websérie foi encantadora e muito nos honrará fazer a entrega do título de embaixador do Mototurismo do Circuito das Grutas, durante o nosso evento”.

Veja abaixo a programação do evento:

