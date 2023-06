ARASCIAT promove Feijoada da Mainha neste domingo em Sete Lagoas

Além da ação solidária a ser realizada nesta sexta-feira (23) no centro da cidade, a Associação de Resistência Afrobrasileira Socio Cultural Ilè Asé T’Nanã (ARASCIAT) promoverá no domingo (25) a tradicional Feijoada da Mainha.

Foto: ARASCIAT / Reprodução / Instagram

Realizada na sede da associação, no bairro Boa Esperança, a feijoada busca arrecadar valores para as ações da ARASCIAT. Neste final de semana, o som fica por conta do cantor Elisson Silva - a entrada custa R$ 15 a unidade com direito a um prato de feijoada, e o marmitex R$ 17. Haverá também a venda de bebidas no local.

A Feijoada da Mainha acontece na Rua Higino Lopes Pereira, 51, a partir das 12h.

Campanha Sopão Solidário

Além da feijoada, a ARASCIAT promove nesta sexta-feira (23) o Sopão Solidário, que busca atender a pessoas em situação de rua na região do Terminal Rodoviário de Sete Lagoas, com alimentação e doação de agasalhos. A arrecadação de doações para a ação podem ser realizadas na sede da entidade.

Da redação