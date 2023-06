1º Fórum da Música de Sete Lagoas: Conheça os especialistas que estarão presentes amanhã

Amanhã, sábado (24), ocorrerá o 1º Fórum da Música de Sete Lagoas, um evento destinado a fortalecer a indústria musical local. O objetivo é promover o desenvolvimento sustentável do setor, incentivando a colaboração, aprendizado e valorização dos talentos locais.

O evento acontecerá no Teatro Redenção, com início às 8:00 para o credenciamento. Destacam-se o Painel sobre Planejamento Estratégico de Carreira Artística, às 9:00, e o Painel sobre Editais e Projetos Culturais, às 11:00. Após o almoço, haverá a Assembleia do Fórum às 14:00, seguida por um Coquetel Networking às 15:00. O evento terminará às 17:00. O evento é gratuito e os ingressos são limitados e devem ser adquiridos antecipadamente através do link disponível também na página do Fórum @forumdamusica7l.

Imagem: Divulgação/Fórum da Música

O 1º Fórum da Música contará com a presença de palestrantes e especialistas no campo da música e gestão cultural, que são Roni Magnos, Rodrigo Barbosa, Marcos Avellar, Leo Guto, Leo Moraes e Silas Prado.

Roni Magnos é Mestrando em Design pela UEMG e empreendedor na Evolue.me, liderando a comunidade de empreendedorismo Santa Helena Valley e SHV Hub.

Rodrigo Barbosa é músico, instrumentista e possui uma sólida formação acadêmica em Administração e Gestão Estratégica de Negócios. Sua atuação profissional inclui a consultoria e gestão de projetos culturais, sendo um dos responsáveis pela introdução do Programa da Música do Sebrae em Sete Lagoas.

Marcos Avelar é músico e jornalista, envolvido com a música independente e responsável pela criação do Coletivo Colcheia e pelo festival Gramophone de Música Independente.

Leo Guto é o Fundador da Terra Plana Music, produtora de eventos e cultura em Sete Lagoas, que se dedica a oferecer experiências culturais diversas e de qualidade para a comunidade local. Além disso, oferece serviços de gestão de carreira artística para artistas independentes.

Leo Moraes é guitarrista, compositor e produtor musical, sócio fundador da produtora Pato Multimídia e idealizador da casa de shows A Autêntica. Ele também coordena o programa da música do SEBRAE-MG.

Silas Prado é compositor, arranjador e produtor musical, vencedor do 21º Prêmio BDMG Instrumental. Sua atuação destaca-se na cena instrumental afro mineira.

Esse encontro promete ser um evento enriquecedor para os profissionais e entusiastas da música, oferecendo conhecimento, networking e oportunidades de crescimento. Não perca essa chance de fortalecer a cena musical de Sete Lagoas e contribuir para o desenvolvimento cultural da região.

