Hospital Nossa Senhora das Graças realiza sua 2ª Feijoada do Bem em Sete Lagoas

A segunda edição da Feijoada do Bem, evento beneficente promovido pelo Hospital Nossa Senhora das Graças, será realizada no dia 23 de julho. O local escolhido para sediar essa festividade solidária é o Sítio Primavera, situado na Av. Arquimedes, nº 145, no bairro JK. Os ingressos para o evento já estão disponíveis para venda na portaria do hospital, ao preço de R$ 40 reais. Crianças de até 5 anos não pagam, e de 6 a 10 anos pagam somente R$ 20 reais. Garanta sua presença antecipada e participe dessa agradável experiência gastronômica em prol da instituição.

Foto: Reprodução/ Hospital Nossa Senhora das Graças

Os ingressos para a Feijoada do Bem já estão disponíveis para venda na portaria do hospital. Os participantes poderão adquiri-los antecipadamente e garantir sua presença nessa festividade solidária. O valor do ingresso é de 40 reais, e crianças com até 5 anos têm entrada gratuita, enquanto aquelas com idade entre 6 e 10 anos contam com desconto de 20 reais. Para participantes com 11 anos ou mais, o preço do ingresso será o normal.

A programação do evento terá início ao meio-dia e se estenderá ao longo de todo o dia, proporcionando aos participantes uma experiência agradável e compartilhada. Os presentes poderão desfrutar de música ao vivo em um ambiente descontraído, enquanto as crianças se divertem em uma área de recreação especialmente preparada para elas.

Destaque para a Feijoada da Nega, que promete ser um verdadeiro deleite para os apreciadores dessa iguaria. Além disso, os participantes poderão desfrutar de uma variedade de sobremesas e petiscos deliciosos, garantindo uma experiência gastronômica para todos os presentes.

Da redação