Sete Lagoas recebe o Circo Portugal Internacional na próxima semana

Depois de uma temporada de sucesso em Belo Horizonte, o Circo Portugal Internacional prepara sua chegada em Sete Lagoas. A grande estreia acontece dia 05 de julho, quarta-feira, a partir das 20h, na área externa do Shopping Sete Lagoas (Avenida Otávio Campelo Ribeiro, n° 2801 - Eldorado), com diversas atrações para encantar toda a família.

Transformers, Globo da Morte e Michelle Portugal, mágica e bailarina são algumas das atrações do Circo Portugal. Fotos: Gustavo Bosso/Divulgação

Com mais de 130 anos de história, o Circo Portugal Internacional é hoje o oitavo maior do mundo e segue levando alegria e diversão aos países da América do Sul. No espetáculo, Palhaços, King Kong, Transformers, Homem Bala, Globo da Morte com seis motos simultâneas, Águas Dançantes, Malabaristas, Ilusionistas e outros números que encantam o público em duas horas de espetáculo. As sessões serão apresentadas de segunda a sexta, às 20h, sábados, às 17h30 e às 20h, domingos e feriados, às 15h, 17h30 e 20h. Os ingressos já estão disponíveis pelo site www.circoportugal.com, com valores a partir de R$ 20 até R$ 100.

Para a magia acontecer em Sete Lagoas, mais de 900 toneladas de equipamentos foram deslocadas para a cidade. O grande destaque fica para a lona, fabricada na Itália com materiais que proporcionam conforto térmico e acústico. Só na tenda principal, é possível receber até 1600 pessoas sentadas que terão visão privilegiada, de qualquer ponto do recinto, ao palco hidráulico. O espaço conta ainda com iluminação em led, banheiros climatizados e ampla praça de alimentação com as delícias típicas do picadeiro.

Circo Portugal Internacional. Foto: Wilian Gragio / Divulgação.

De acordo com o produtor do Circo Portugal Internacional, Paulo Ricardo, Sete Lagoas vai receber algo totalmente diferente de tudo o que já foi visto na região. “Vamos chegar com uma estrutura única no Brasil. Somos o oitavo maior circo do mundo e primamos pela qualidade do espetáculo, com artistas que se já se apresentaram em diversos países, conforto para o público, que sob as nossas lonas parece estar em um teatro, e claro, a magia circense, que vem acompanhada de modernidade, mas sem abrir mão do tradicionalismo do picadeiro que encanta todo mundo”, destaca.

Circo Portugal Internacional

Na cidade de Braga, em Portugal, um grupo de artistas se reuniu para fazer sua primeira apresentação nos cassinos de Estoril, onde foram calorosamente aplaudidos. A partir de então nasceu o Circo Portugal que conquistou plateias por toda a Europa e nas Américas, chegando ao Brasil por volta do ano de 1890. Hoje, se apresenta em todo o Brasil e em países da América do Sul, estando em sua 7ª geração e consolidado como o oitavo maior do mundo.

Serviço

Circo Portugal Internacional em Sete Lagoas

Local: área externa do Shopping Sete Lagoas - Avenida Otávio Campelo Ribeiro, n° 2801 - Eldorado, Sete Lagoas – MG

Estreia: 05 de julho, quarta-feira, às 20h

Horários dos espetáculos:

- Segunda a sexta: às 20h

- Sábados: às 17h30 e às 20h

- Domingos e feriados: às 15h, 17h30 e 20h

- Duração: aproximadamente duas horas

Ingressos: de R$ 20 a R$ 100

Vendas online: https://www.circoportugal.com/

Redes sociais:

- Instagram: @circoportugal

- Facebook: facebook.com/circoportugalinternacional

- TikTok: @circoportugal

- Youtube: Circo Portugal Internacional

Da Redação com Assessoria de Imprensa - Circo Portugal Internacional