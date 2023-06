Rota de Mototurismo no Circuito das Grutas é lançada em grande estilo com condecoração de embaixador

A Rota de Mototurismo no Circuito das Grutas foi oficialmente lançada em grande estilo durante o 2º Encontro das Tribos de Caetanópolis. O evento marcou a estreia da websérie que registra toda a rota, protagonizada pelo motociclista e influencer Mauro Assumpção. O primeiro episódio já está disponível no YouTube, onde os espectadores podem explorar as peculiaridades da região. Além disso, Mauro foi condecorado como embaixador do Circuito das Grutas, recebendo diversas honrarias. A Rota, que também pode ser percorrida de carro e bicicleta, promete encantar os turistas e visitantes com suas paisagens deslumbrantes e experiências únicas.

Crédito da foto: Divulgação/Circuito das Grutas

Está oficialmente lançada a Rota de Mototurismo no Circuito das Grutas! A solenidade de lançamento ocorreu no 2º Encontro das Tribos de Caetanópolis no último sábado (24). Além da rota, também foi lançada uma websérie que registra todo o território sob o olhar do motociclista e influencer Mauro Assumpção, cujo primeiro episódio foi exibido no evento e já está disponível no YouTube. Na ocasião, Mauro foi condecorado como embaixador do Circuito das Grutas.

Após a abertura oficial do evento, a presidente do Circuito das Grutas, Mariela França, apresentou o Circuito e a Rota de Mototurismo: “O Circuito reúne 15 municípios com o objetivo de fortalecer a atividade turística, destacando tudo o que cada um tem de bom. (...) Temos a honra de trazer a todos vocês a mais nova rota que será oferecida a turistas e visitantes. Vem de Moto! Mototurismo no Circuito das Grutas é uma websérie composta por 10 episódios que serão transmitidos pelo YouTube do Circuito das Grutas, todos os sábados, às 14h. Essa websérie tem um protagonista e o nome dele é Mauro Assumpção, que estará conosco nestes episódios mostrando cada uma das nossas cidades sob o olhar de um motociclista apaixonado por Minas Gerais. Ele apresenta todos os nossos atrativos, nossa culinária, nossas estradas e nossa logística para acessar todas as cidades do Circuito das Grutas”. O objetivo da série de vídeos é apresentar aos motociclistas as peculiaridades da região e servir de apoio para que eles possam planejar sua jornada pela Rota, que também pode ser feita de carro e bicicleta.

Crédito da foto: Divulgação/Circuito das Grutas

O motociclista recebeu o título de embaixador do Circuito e ganhou diversas honrarias, como um certificado, troféu, broche e camiseta. A cidade de Caetanópolis, anfitriã do lançamento, também o presenteou com uma cesta de iguarias locais e um troféu do evento. “O Circuito das Grutas me fez refletir sobre viajar de moto como uma forma de aprender e compreender a cultura e a história, aproveitando o que cada município tem de peculiar. Fui muito bem recebido em todos os lugares por onde passei. Estou muito feliz por ter sido convidado pelo Circuito das Grutas para fazer esse trajeto, pois ele nos enriquece. Viajar de moto não é apenas aproveitar a liberdade, é também apreciar o que cada município tem a oferecer; seja no estímulo à hotelaria ou no consumo local. Percebi tudo isso durante minhas viagens gravando a websérie", relatou Mauro emocionado após as honrarias.

Representantes dos municípios associados ao Circuito - Crédito da foto: Divulgação/Circuito das Grutas

Além das autoridades da cidade anfitriã, a solenidade contou com a presença do prefeito de Fortuna de Minas, Cláudio Nicote, do prefeito de Santana de Pirapama, Dalton Soares Silva, do prefeito de Paraopeba, Aroldo Costa Melo, do diretor de Cultura e Turismo de Paraopeba, Flávio Pereira, do secretário de Esportes, Lazer e Turismo de Prudente de Morais, Amauri Amaral, do secretário adjunto de Turismo de Sete Lagoas, Mário Luiz, e da superintendente de Turismo de Sete Lagoas, Claudia Elane. Também estavam presentes a Associação Mineira de Municípios, representada pelo seu vice-presidente, o prefeito de Felixlândia, Vanderlei de Carvalho (Nonô), e o Circuito Guimarães Rosa, representado pelo gestor Marco André Malaquias.

Assista ao 1º Episódio da série:

Com Circuito das Grutas