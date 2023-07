Vem Aí o Forró Apaexonado: Uma Festa Junina Imperdível em Sete Lagoas!

O Forró Apaexonado do Apae de Sete Lagoas promete agitar a cidade com uma noite repleta de música, dança e gastronomia típica. Com entrada franca, o evento será realizado no dia 07 de julho na Av. José Sérvulo Soalheiro e contará com as atrações principais Josy Lopes Duo e a Banda APAExonados. Além das apresentações musicais, haverá uma empolgante apresentação de quadrilha e uma variedade de pratos típicos para saborear. Não perca essa oportunidade de se divertir e desfrutar de uma festa animada e cheia de alegria.

No dia 07 de julho, ocorrerá o animado forró Apaexonado do Apae de Sete Lagoas, com entrada franca, o forró será realizado na Av. José Sérvulo Soalheiro, nº 894, no bairro Esperanças, em Sete Lagoas. Os organizadores esperam receber um grande público para desfrutar de uma noite repleta de música e diversão.

As atrações principais que prometem encantar o público são o Josy Lopes Duo e a Banda APAExonados. Eles estão preparados para fazer todo mundo dançar ao som de músicas animadas e contagiantes. Será uma oportunidade imperdível para aproveitar a noite ao ritmo do forró.

Além das apresentações musicais, o evento contará com uma empolgante apresentação de quadrilha, tradicional dança junina que promete envolver a todos.

E para aqueles que apreciam a gastronomia típica dessa época do ano, não faltarão opções deliciosas. O forró Apaexonado do Apae de Sete Lagoas contará com uma variedade de pratos típicos, que certamente irão agradar aos paladares mais exigentes. Os visitantes poderão saborear quitutes juninos e experimentar as iguarias tradicionais, garantindo uma experiência completa.

Portanto, não perca essa oportunidade de se divertir e aproveitar uma noite repleta de alegria e descontração. O forró Apaexonado é uma festa que promete marcar presença na cidade, unindo música, dança e culinária típica em um único evento.

