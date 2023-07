História envolvente de amor e ganância: 'A Princesa Gaia' retorna aos palcos

A tão aguardada peça teatral "A Princesa Gaia" retorna aos palcos neste domingo, dia 9 de julho de 2023, no CCN Teatro Prequaria, no Bairro Canaã. Com mais de 100 apresentações e indicações ao prêmio Sinparc Melhores de Minas, o espetáculo promete encantar o público mais uma vez. Os ingressos para essa imperdível apresentação estão disponíveis por R$15,00 antecipados, inteira por R$40,00 e meia-entrada por R$20,00. Prepare-se para mergulhar nessa envolvente narrativa sobre a princesa Gaia, uma reflexão profunda sobre amor, ganância e a relação com o meio ambiente.

Foto: Reprodução/@preqariaciadeteatro

No próximo domingo, dia 9 de julho , o Teatro Prequaria, localizado no Bairro Canaã, na Rua Aleixo Lanza, número 41, será palco para a volta da aclamada peça teatral "A Princesa Gaia". Apresentada em mais de 100 ocasiões entre os anos de 2015 e 2021, e com diversas indicações ao prêmio Sinparc Melhores de Minas, o espetáculo promete encantar o público mais uma vez.

"A Princesa Gaia" narra a história da Terra quando esta ainda era uma jovem princesa. Determinada a encontrar seu próprio amor, ela consegue a permissão de seu pai, o poderoso Rei Sol, para se casar. Insatisfeita com os pretendentes selecionados por ele, a princesa decide fugir para um lugar desconhecido, o vazio absoluto. Lá, ela se encontra com Homo Sapiens, o primeiro homem, repleto de questionamentos e sagacidade, o que acaba fascinando a princesa. O casamento é realizado, porém, em pouco tempo, a prometida felicidade se transforma em uma relação exploratória, na qual a avidez do homem pelas riquezas materiais da esposa torna a convivência instável.

Os ingressos para essa imperdível apresentação podem ser adquiridos antecipadamente ao preço de R$15,00, enquanto a entrada inteira custa R$40,00 e a meia-entrada é vendida por R$20,00. Para obter mais informações sobre o espetáculo, é possível entrar em contato pelo número (31) 9 9619-2528.

Não perca a oportunidade de prestigiar "A Princesa Gaia" , no Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria. Prepare-se para mergulhar nessa envolvente narrativa, repleta de emoções e reflexões sobre a relação entre o homem e a natureza.

Da redação