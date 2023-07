WhatsApp Business terá integração de anúncio no Facebook sem necessidade de conta na rede social

Foi anunciada pela Meta, empresa que administra Facebook, Instagram e WhatsApp, mudanças na plataforma WhatsApp Business: agora, o usuário do aplicativo poderá anunciar no Facebook mesmo não tendo conta na rede social.

Foto: Olhar Digital / reprodução

Basicamente, quem tem o aplicativo WhatsApp Business só precisa ter um endereço de e-mail e uma forma de pagamento para começar. Quando as pessoas clicam em um anúncio dentro do Facebook, elas caem em uma conversa no WhatsApp para que possam fazer perguntas, ver produtos e fazer uma compra.

Com as novidades, o passo a passo para fazer o anúncio também deve mudar. Agora, para anunciar no Facebook, basta abrir a aba “Configurações”, clicar na opção de criar anúncio para o Facebook e seguir os passos indicados. O app vai pedir para criar uma descrição e adicionar fotos. Em seguida, basta escolher a forma de pagamento e revisar o anúncio. Para finalizar, basta clicar em “Criar anúncio”.

Mensagens agendadas

Outra novidade anunciada é o agendamento de mensagens para listas de transmissão personalizadas, como lembretes, felicitações de aniversário ou até atualizações sobre uma promoção especial, deve ser anunciado ainda.

Com esse novo recurso, em vez de precisar enviar manualmente a mesma mensagem para vários clientes, as empresas poderão enviar mensagens pessoais com o nome do cliente e botões de chamada para ação personalizáveis para listas específicas de consumidores, como aquelas com uma etiqueta seleta (como "clientes VIP" ou "novos clientes"). Funcionalidade permite que o usuário programe a data em que a mensagem será enviada para o grupo escolhido

Além disso, poderão agendar o dia e a hora em que as mensagens são enviadas e, depois, ver o que está funcionando. Esse tipo de mensagem avançada e opcional será oferecido pela plataforma por meio do pagamento de uma taxa no app WhatsApp Business.

Da redação com O Tempo