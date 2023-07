Grupo Vocal Cor de Coro Apresenta: Papo de Coro/MPB a 3 Vozes - 2° Edição em Sete Lagoas

No próximo dia 07 de Julho, o Grupo Vocal Cor de Coro realizará a segunda edição do espetáculo "PAPO DE CORO/MPB a 3 VOZES" no Teatro PreQaria, em Sete Lagoas, Minas Gerais. Os ingressos para o evento já estão esgotados. O grupo, reconhecido por seu talento e dedicação à música popular brasileira, busca combater o distanciamento dos jovens em relação à MPB e promover a valorização da cultura musical do país. O espetáculo proporcionará uma noite especial de conexão com as raízes musicais brasileiras, com uma apresentação de 1 hora e 20 minutos.

No próximo dia 07 de Julho, sexta-feira, os amantes da música popular brasileira terão a oportunidade de se deliciar com a segunda edição do espetáculo "PAPO DE CORO/MPB a 3 VOZES", realizado pelo Grupo Vocal Cor de Coro. O evento, que acontecerá no renomado Teatro PreQaria, em Sete Lagoas, Minas Gerais, promete encantar o público com uma apresentação memorável de 1 hora e 20 minutos.

O Grupo Vocal Cor de Coro, formado por amigos apaixonados pela música, tem se destacado desde a sua fundação em 2018. Com um repertório focado na música popular brasileira, o grupo conquistou reconhecimento em diversos eventos e Festivais de Coros de prestígio, como o FIC - Festival Internacional de Coros e o Encontro de Coros promovidos pelo Circuito Mineiro de Canto Coral. Além disso, eles também têm se apresentado em eventos locais, incluindo o projeto Arte Brasil.

O espetáculo "PAPO DE CORO/MPB a 3 VOZES" tem como objetivo principal combater o distanciamento dos jovens em relação à MPB, uma vez que a falta de acesso e oportunidades de apreciação e produção musical tem sido um desafio no Brasil. A falta de estímulos para o desenvolvimento da cultura musical brasileira nas escolas e na sociedade em geral tem contribuído para esse cenário. Assim, o Grupo Vocal Cor de Coro busca incentivar o interesse e a valorização da música popular brasileira por meio de sua apresentação.

Além de promover a música popular brasileira, o espetáculo também busca aprimorar as habilidades musicais dos membros do grupo, proporcionando um momento de integração e uma experiência enriquecedora. Através da música e da união do grupo, o evento cria um ambiente propício para o desenvolvimento artístico e para o fortalecimento da identidade cultural.

Com ingressos já esgotados, a segunda edição de "PAPO DE CORO/MPB a 3 VOZES" promete uma noite especial de conexão com as raízes musicais do país. O público presente terá a oportunidade única de vivenciar a magia e a diversidade da MPB, em uma apresentação que visa não apenas entreter, mas também formar um público mais engajado e apreciador da rica herança musical brasileira.

Para mais informações sobre o espetáculo e o Grupo Vocal Cor de Coro, entre em contato através do telefone (31) 99316-6120, instagram @cordecoro ou envie um email para contato@cordecoro.com.br.

