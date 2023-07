Não perca! 'A Princesa Gaia' retorna aos palcos de Sete Lagoas neste domingo

A Preqaria Cia de Teatro está trazendo de volta ao palco um de seus maiores sucessos, "A Princesa Gaia". Depois de receber diversas indicações ao prestigioso prêmio Sinparc Melhores de Minas e realizar mais de 100 apresentações, a peça promete encantar o público mais uma vez. No domingo (9), às 19h, no Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria, em Sete Lagoas, será realizada uma apresentação única e envolvente. Os ingressos já estão disponíveis para venda, com preços de R$40,00 (Inteira), R$20,00 (Meia) e R$15,00 (Antecipado). Não perca essa oportunidade de desfrutar de uma noite incrível de teatro. Entre em contato pelo número 31 99619-2528 para mais informações e para adquirir seus ingressos.

Foto: Divulgação/Preqaria Cia. de Teatro/Junio Souza

"A Princesa Gaia" narra a história da Terra quando ela ainda era uma jovem princesa que, com muita insistência, consegue a permissão de seu pai, o grandioso Rei Sol, para se casar. Insatisfeita com os pretendentes indicados por ele, a princesa foge para um lugar desconhecido, o nada, onde encontra-se com Homo Sapiens, o primeiro homem, repleto de questionamentos e perspicácia, que acaba fascinando a princesa. O casamento ocorre, porém, a felicidade inicial rapidamente se transforma em uma relação exploratória, na qual a ganância do homem por riquezas materiais da esposa torna a convivência instável.

Sob a direção de João Valadares, a encenação propõe que os personagens se relacionem com brinquedos de parques de diversões. Assim, a Ama Lua tem uma gangorra elevada, de onde pode cercar a Princesa Gaia, cumprindo seu dever de cuidar dela; a Princesa Gaia possui uma roda da vida, onde gira a cabeça e embaralha os sonhos de ser feliz, vivenciando os ciclos dos dias, desejos e estações; o posto do Grande Rei é um trono escorregador, de onde ele pode comandar todo o seu reino, embora às vezes escorregue atrás das montanhas.

Foto: Divulgação/Preqaria Cia. de Teatro/Junio Souza

Em sua estreia em 2015, "A Princesa Gaia" recebeu indicações ao prêmio Sinparc Melhores de Minas nas categorias de Melhor Atriz (Valquíria Correa) e Melhor Ator (João Valadares). Na nova montagem, o elenco foi renovado, contando com Iasmin Duarte, Letícia Cley, Nathan Britz e Rafa Martins, sendo os dois últimos também responsáveis pela nova trilha sonora do espetáculo. O cenário é de Iuri Simon, a iluminação de João Valadares e a cenotecnia de Paulinho do Boi. Os figurinos foram criados pelos atores com a orientação de Ilza Gonçalves.

Fundada em 2006, a Preqaria Cia de Teatro dedica-se, desde sua criação, a explorar a precariedade da existência humana por meio de diversas linguagens cênicas. Ao longo de seus 16 anos, a companhia conquistou vários prêmios, estabeleceu parcerias com artistas de renome internacional, participou dos festivais mais importantes do país e, com orgulho, contribuiu para transformar a realidade teatral de Sete Lagoas, em Minas Gerais, por meio de projetos como a "Temporada de Teatro de Sete Lagoas", o incrível "Curta Teatro - Festival de Cenas

