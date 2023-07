Arena Confraria do Chopp traz Ítalo Silva e O Bom, o Mau e o Feio para shows no sábado (08/07)

No mês do rock (lembrando que em 13 de julho é celebrado o dia mundial do gênero musical), a Arena Confraria do Chopp prepara mais um sábado (08/07) de muita música com Ítalo Silva e a banda O Bom, o Mau e o Feio!

Confraria do Chopp Arena / Divulgação

A entrada é off para quem chegar até 20 horas.

Além disso, vai ter Promoção de Combo Whisky Jack Daniels de 1 L com Red Bull e Água de Coco e Gelo e rodada dupla de drinks. O couvert artístico será de R$ 20.

Veja como chegar à Arena Confraria do Chopp:

Rua Alcídes Fonseca, nº 77, B.: Henrique Nery

Clique aqui para ver no mapa.

Confira também a Agenda de Festas e Shows do fim de semana em Sete Lagoas!

Da Redação