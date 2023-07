5 Destinos de inverno em Minas Gerais: Um convite para aproveitar as férias de julho

Muitos viajantes procuram destinos aconchegantes em Minas Gerais para desfrutar do frio e das férias de julho. As cidades pitorescas dessa região oferecem um ambiente encantador, com ruas de pedra, lampiões e um clima especial. Além disso, festivais de inverno e uma culinária diversificada complementam a experiência. Algumas cidades recomendadas para aproveitar o inverno em Minas Gerais são Tiradentes, Monte Verde, São João del-rei, Santana dos Montes e Maria da Fé, cada uma com suas características e atrações únicas.

Nesse cenário encantador, cidades pitorescas se tornam verdadeiros refúgios, onde aconchego e tranquilidade são palavras de ordem. Imagine-se apreciando um bom vinho, enquanto desfruta de abraços apertados em frente à lareira. Sim, é exatamente isso que você encontrará nas cidades mineiras durante o inverno.

Cada ruela e lugarejo dessa região abraça seus visitantes com uma atmosfera acolhedora e encantadora. Os céus estrelados iluminam as noites, criando um ambiente mágico e romântico. E se você tiver a sorte de visitar durante um festival de inverno, a experiência se tornará ainda mais enriquecedora.

Confira a seguir algumas cidades perfeitas para desfrutar do inverno em Minas Gerais:

1 - Tiradentes

A encantadora cidade histórica de Tiradentes, localizada a 256 km de Sete Lagoas, é conhecida por seu charme e atmosfera única. Suas ruas de pedra e os lampiões que iluminam as noites criam um clima especial, especialmente durante o inverno. Além disso, a cidade abriga uma variedade de restaurantes que oferecem especialidades culinárias diversas, tornando-a um verdadeiro paraíso gastronômico.

O turismo em Tiradentes tem como foco principal as atividades culturais. Os visitantes podem explorar suas várias igrejas barrocas centenárias e museus com acervos históricos, religiosos e culturais. Um dos destaques é o famoso passeio de Maria-Fumaça, que proporciona uma viagem encantadora pela região. Além disso, Tiradentes é conhecida por seu artesanato tradicional, que encanta os visitantes com sua beleza e autenticidade.

2 - Monte Verde

Localizado no distrito de Camanducaia, próximo a São Paulo, Monte Verde é mais um dos destinos de inverno encantadores em Minas Gerais. Situada na Serra da Mantiqueira, a cidade fica a aproximadamente 531 km de Sete Lagoas e é considerada o segundo ponto mais alto da região.

Monte Verde atrai amantes da natureza com seus bosques de araucárias, mirantes e picos impressionantes. Os restaurantes da cidade são famosos por suas trutas frescas e pratos deliciosos de fondue, proporcionando uma experiência gastronômica única para os visitantes.

Entre as principais atrações estão a Pedra Redonda e o Pico do Selado, que oferecem vistas panorâmicas deslumbrantes. Para quem prefere programas mais leves, há opções como o Orquidário, o city tour pela cidade e os passeios pelas fábricas de chocolates, que fazem a alegria dos apaixonados por doces.

3 - São João del-rei

O inverno em São João del-rei é tão convidativo que a cidade abriga um dos festivais mais tradicionais de Minas Gerais, o Inverno Cultural UFSJ. Localizada a 252 km de Sete Lagoas, essa encantadora cidade no Campo das Vertentes é conhecida por suas belíssimas igrejas e museus.

Durante o mês de julho, o Inverno Cultural UFSJ agita as montanhas históricas da cidade com oficinas, shows e intercâmbio cultural. Durante o dia, os visitantes podem explorar as ruas estreitas do centro histórico, que ficam cheias de pessoas dos mais variados lugares, aproveitando o clima frio e desfrutando das especialidades da gastronomia mineira.

4 - Santana dos Montes

Localizada a 203 km de Sete Lagoas, Santana dos Montes é uma cidade histórica que surgiu durante o Ciclo do Ouro, porém, seu desenvolvimento não foi impulsionado pela extração de ouro, mas sim pela agricultura e pecuária. Rodeada pela Serra do Espinhaço, entre o cerrado e a mata atlântica, a cidade oferece uma biodiversidade incrível, com animais silvestres, cachoeiras e córregos de beleza exuberante.

Os hotéis de Santana dos Montes são antigos casarões do século XVIII, cuidadosamente restaurados para oferecer conforto e comodidades modernas aos visitantes. É uma excelente opção para aqueles que buscam aproveitar o melhor do inverno, em meio a uma atmosfera histórica e cercados pela natureza deslumbrante da região.

5 - Maria da Fé

Maria da Fé, conhecida como o destino mais gelado de Minas Gerais, fica a 482 km de Sete Lagoas. Durante as madrugadas de inverno, as temperaturas podem atingir níveis abaixo de zero, cobrindo os campos verdes com uma bela camada de gelo e criando uma paisagem singular.

A cidade repleta de belezas naturais está situada no caminho Velho da Estrada Real e mantém a tranquilidade típica do interior. As cachoeiras e a deliciosa comida caseira mineira atraem muitos visitantes, especialmente para conhecer as maiores plantações de oliveiras do Brasil.

