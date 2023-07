BBB 24: Inscrições para o reality serão reabertas no Sudeste com últimas vagas

Segundo o diretor, os próximos brothers e sisters podem se candidatar na próxima segunda-feira, 10, às 10h, no site do programa

Nesta sexta-feira, 7, Boninho, diretor do Big Brother Brasil, anunciou que as inscrições para o BBB 24 serão reabertas para pessoas da região Sudeste. Serão as últimas vagas para entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Foto: Reprodução/TV Globo

Segundo o diretor, os próximos brothers e sisters podem se candidatar na próxima segunda-feira, 10, às 10h, no site do programa. "Quer entrar? Corre lá e faz a sua. Estamos te esperando", disse.

Para se inscrever, é preciso ter um vídeo de apresentação e fotos prontos. No momento em que as vagas forem reabertas, é necessário preencher todos os campos corretamente. Também é importante ter rapidez, já que as vagas serão fechadas quando o site atingir o número de inscrições estimado.

Esta será a primeira edição que contará com um terceiro grupo além de Pipoca, time dos anônimos, e Camarote, grupo de personalidades já conhecidas pelo público. O diretor, porém, não revelou mais informações sobre a novidade. Ainda não há data de estreia para o BBB 24.

Com Estadão