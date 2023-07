Prefeitura apoia XVI Congresso Regional dos Meninos Cantores do Brasil em Sete Lagoas, de 18 a 23 de julho

Celebrando seus 60 anos de criação, o tradicional Coral Dom Silvério, em parceria com a Federação Nacional dos Meninos Cantores do Brasil, realiza o XVI Congresso Regional dos Meninos Cantores do Brasil, de 18 a 23 de julho, com apresentações gratuitas no Ginásio Coberto, na Igreja de Santa Luzia e em diversas paróquias do município. Serão dez corais de várias cidades e estados, somando mais de 500 congressistas. O congresso conta com os apoios da Agência i2, Diocese, Prefeitura de Sete Lagoas e Sicoob Credisete.

Maestro João Lucas Rodrigues regendo o Grande Coro na primeira edição do evento na cidade, em 1995 - Foto: Arquivo

De acordo com o presidente do Coral Dom Silvério, Amauri Artimos da Matta, o encontro também tem como objetivos inserir o congresso no Calendário Oficial de Eventos da cidade, além de aperfeiçoar a formação cultural das meninas e meninos do coral. "Também queremos incentivar as crianças e adolescentes de nossa cidade a conhecer e estudar o canto coral, entre elas, as que se encontram em situação de vulnerabilidade social, difundindo assim a cultura do canto coral junto às organizações da sociedade civil de Sete Lagoas", afirma.

É a terceira vez que Sete Lagoas sedia o evento, depois das edições de 1995 e 2013. Para o prefeito Duílio de Castro, que já foi cantor do Coral Dom Silvério, é uma oportunidade não só de integração entre os cantores, mas também de desenvolver a cultura nas pessoas desde criança. "Só quem já cantou em um coral sabe o bem que faz tanto para quem ouve quanto para quem canta. Por isso nossa gestão apoia este importante encontro. É mais uma oportunidade também de movimentar a cidade com cultura e turismo. Um programa para toda a família", diz o prefeito.

Coral Dom Silvério

Criado em março de 1963, na Capela de Santa Terezinha do Menino Jesus do Colégio Dom Silvério de Sete Lagoas, por João Lucas Rodrigues, com o objetivo de cantar na missa em louvor a São José. De lá pra cá, a instituição se tornou conhecida e respeitada por todos, sempre elevando o nome de Sete Lagoas em todos os lugares por onde passou. João Lucas Rodrigues hoje tem 94 anos e ainda acompanha os trabalhos do coral, mesmo não exercendo mais função executiva. Atualmente participam do coro 36 cantores e 37 cantoras com idades entre 7 e 17 anos. Para participar das aulas, gratuitas, os interessados devem fazer a solicitação pelo e-mail coraldomsilverio7l@gmail.com e aguardar o chamado para o teste de aptidão musical.

Cronograma do XVI Congresso Regional Pueri Cantores do Brasil

CORAL DOM SILVÉRIO - 60 ANOS DE HISTÓRIA - 18 a 23 de julho 2023

Terça-feira – 18/07/2023



14h00 às 20h00 – Chegada dos Coros nas Paróquias

Quarta-feira - 19/07/2023



08h30 às 12h00 - Ensaio dos Corais no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino (Praça Dom Carmelo Mota, Centro)

12h00 - Almoço (Coralistas, Maestros e Diretores dos Corais) na Paróquia de Santa Luzia (Rua Matozinhos, nº 228, Bairro Santa Luzia)

14h00 às 16h00 - Passeio à Serra de Santa Helena e Fotografia Oficial (todos os corais)

16h00 – Retorno às Casas Acolhedoras

19h30 - Concentração no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino (Praça Dom Carmelo Mota, Centro)

20h00 - Cerimônia de Abertura

- Desfile dos Corais

- Apresentação do Coral Anfitrião (Meninas e Meninos)

- Apresentação do Coral de Ex-Cantores do Coral Dom Silvério

- Apresentação do Grande Coro do Coral Dom Silvério

Quinta-feira - 20/07/2023



08h30 às 12h00 - Ensaio do Grande Coro na Paróquia de Santa Luzia (Rua Matozinhos, nº 228, Bairro Santa Luzia)

12h00 - Almoço (Coralistas, Maestros e Diretores dos Corais) na Paróquia de Santa Luzia

14h00 horas - Passeio à Gruta Rei do Mato (Rodovia BR-040, Km 472, s/nº, Bairro Universitário) com corais mais antigos

14h00 horas - Ensaio dos Corais Mais Novos no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino (Praça Dom Carmelo Mota, Centro)

17h00 horas - Retorno às Casas Acolhedoras

19h30 horas - Concentração no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino (Praça Dom Carmelo Mota, Centro)

20h00 horas - Desfile dos Corais

- Concerto de Gala (Corais Mais Novos)

- Apresentação de todos os Corais

Sexta-feira - 21/07/2023



08h30 às 12h00 - Ensaio do Grande Coro na Paróquia de Santa Luzia (Rua Matozinhos, nº 228, Bairro Santa Luzia)

12h00 - Almoço (Coralistas, Maestros e Diretores dos Corais) na Paróquia de Santa Luzia

14h00 horas - Passeio à Gruta Rei do Mato (Rodovia BR-040, Km 472, s/nº, Bairro Universitário) com corais mais novos

14h00 horas - Ensaio dos Corais Mais Antigos no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino (Praça Dom Carmelo Mota, Centro)

17h00 horas – Retorno às Casas Acolhedoras

19h30 horas – Concentração no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino

20h00 horas – Desfile dos Corais

- Concerto de Gala (Corais Mais Antigos)

- Apresentação de todos os corais

Sábado - 22/07/2023



08h30 às 12h00 - Assembleia

08h30 às 12h00 – Passeio Livre/Manhã Livre

12h00 - Almoço (Maestros e Diretores dos Corais) no Centro Pastoral Nossa Senhora do Carmo (Antigo Seminário), rua dos Guaranis, nº 230, bairro N.S.do Carmo

16h00 – Ensaio Geral com a Orquestra na Paróquia de Santa Luzia

18h00 horas – Missa Solene na Paróquia de Santa Luzia (Rua Matozinhos, nº 228, Bairro Santa Luzia)

20h00 horas – Retorno às Casas Acolhedoras

Domingo - 23/07/2023



08h00 às 12h00 – Missas nas Paróquias Acolhedoras (Corais Acolhidos Cantam a Missa)

12h00 - Almoço de Encerramento na Paróquia de Santa Luzia (Rua Matozinhos, nº 228, Bairro Santa Luzia)

14h00 - Despedida

