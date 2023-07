É hoje! 15º Forró da Vila Vicentina reúne música, diversão e solidariedade em Sete Lagoas

Chegou o dia! O 15º Forró da Vila Vicentina será um evento repleto de música, diversão e cultura brasileira. Com entrada gratuita, acontecerá neste sábado, dia 8 de julho, a partir das 18h00, na Vila Vicentina, bairro Santa Cruz. Destaques musicais incluem a dupla Fábio e Fernando e a Orquestra de Viola Caipira. Haverá uma "Noite Premiada" com sorteios de prêmios incríveis, além de um Leilão com uma camisa autografada do Atlético Mineiro. Não perca a chance de saborear comidas típicas deliciosas. Para saber mais, siga a página @vilavicentina.setelagoas.

Foto: Reprodução/ Átila Kassius

Os portões serão abertos às 18h00 e a entrada será franca, garantindo que todos possam aproveitar a festa. Os visitantes serão recepcionados por barraquinhas repletas de comidas típicas deliciosas, bebidas refrescantes e diversas brincadeiras para animar a noite.

Os grandes destaques musicais da noite serão a dupla Fábio e Fernando, conhecida por sua energia contagiante, e a emocionante Orquestra de Viola Caipira, que promete encantar o público com sua bela melodia.

Além das apresentações musicais, haverá a tão aguardada "Noite Premiada", com quatro rodadas de sorteio. As cartelas para participar dessas rodadas já estão disponíveis para venda, com o valor de R$ 15 cada. Também serão oferecidas rodadas extras ao preço de R$ 5 por cartela.

Confira os incríveis prêmios que serão sorteados durante o evento:

1ª Rodada: 1 Fritadeira Elétrica sem óleo.



1 Fritadeira Elétrica sem óleo. 2ª Rodada: 1 Celular Smartphone.



1 Celular Smartphone. 3ª Rodada: 1 TV Smart de 43 polegadas.



1 TV Smart de 43 polegadas. 4ª Rodada: 1 Lavadora de Roupas de 14 kg.

Não perca a oportunidade de adquirir suas cartelas para as rodadas e concorrer a esses prêmios incríveis. Você pode adquiri-las antecipadamente pelo número de telefone (31) 9 8788-6380 ou diretamente na Vila Vicentina. Também será possível adquiri-las no dia do evento.

Além disso, haverá um Leilão especial durante o evento, onde será oferecida uma Camisa Original do Atlético Mineiro Autografada, uma verdadeira relíquia para os fãs de futebol.

E para completar a experiência, confira abaixo o cardápio delicioso que estará disponível durante o evento:

O 15º Forró da Vila Vicentina promete ser uma noite inesquecível, repleta de danças, músicas envolventes, sabores irresistíveis e muita animação. Chame seus amigos e familiares e desfrute dessa festa que celebra a cultura brasileira em grande estilo. Não fique de fora!

Da redação, Djhessica Monteiro e Vinícius Oliveira.