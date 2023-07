Férias de julho: mantenha as crianças entretidas em casa com atividades divertidas

Com a chegada das férias de julho, muitas famílias estão buscando alternativas para aproveitar o tempo em casa. Se você faz parte desse grupo e não tem planos de viajar, não se preocupe! Há uma variedade de atividades caseiras que podem trazer diversão e entretenimento para toda a família. A redação do SeteLagoas.com.br apresenta, nesta matéria, algumas sugestões que vão desde jogos de tabuleiro até projetos de artesanato, para que você possa desfrutar das férias sem sair de casa.

Foto: Reprodução/Getty Imagens

Jogos de tabuleiro:



Uma excelente opção para passar o tempo em família são os jogos de tabuleiro. Eles proporcionam momentos de diversão, competição saudável e interação entre os membros da família. Escolha jogos que sejam adequados para todas as idades e interesses dos participantes, como jogos de cartas, quebra-cabeças ou jogos de estratégia. Uma noite de jogos pode se tornar uma tradição divertida nas férias.

Sessões de cinema em casa:



Transforme a sala de estar em um cinema particular e organize sessões de filmes em família. Prepare pipoca, escolha os filmes que todos queiram assistir e aproveite o conforto do lar. Vocês podem criar um ambiente aconchegante com almofadas e cobertores, transformando a sessão de cinema em uma experiência única e agradável para todos.

Projetos de artesanato:



As férias de julho também são uma ótima oportunidade para desenvolver habilidades criativas. Inicie projetos de artesanato em família, como pintura, escultura, costura ou trabalhos manuais. Vocês podem criar suas próprias decorações para o lar, fazer presentes personalizados ou explorar diferentes técnicas artísticas. Além de estimular a criatividade, essa atividade também fortalece os laços familiares.

Cozinhando juntos:



Envolver as crianças na cozinha é uma maneira divertida de passar o tempo e ensinar habilidades culinárias. Escolha receitas simples e seguras para a idade delas e permita que elas ajudem a preparar lanches saudáveis, como cookies, pizzas caseiras ou sanduíches criativos. Além de aprender sobre alimentos e nutrição, as crianças vão adorar se envolver no processo de criação.

Dia de leitura:



Incentivar a leitura é sempre uma ótima opção. Crie um ambiente acolhedor e aconchegante, com almofadas e cobertores, e reserve um tempo para a leitura em família. Cada membro pode escolher seu livro favorito ou vocês podem ler em voz alta uma história para as crianças. Além disso, vocês podem criar um clube do livro em família e discutir as histórias que cada um está lendo.

Ficar em casa nas férias de julho não significa que a diversão precisa ser deixada de lado. Com um pouco de criatividade, é possível desfrutar de momentos memoráveis com a família. As sugestões apresentadas, como jogos de tabuleiro, sessões de cinema em casa e projetos de artesanato, oferecem alternativas agradáveis para famílias que optam por passar as férias em casa. Aproveite essa oportunidade para se conectar, relaxar e criar memórias duradouras com seus entes queridos.

Da redação, Djhessica Monteiro.