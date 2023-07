Domingo cultural em Sete Lagoas: Cortejo musical 'Boi Cirandado' na feira do Boa Vista

No dia 16 de julho de 2023, às 10h, a Feirinha do Boa Vista, em Sete Lagoas, será palco de um festival imperdível durante o Inverno Cultural da UFSJ. O grupo O Cirandado apresentará o cortejo musical "Boi Cirandado", uma emocionante performance que busca promover a importância das manifestações culturais brasileiras, destacando as matrizes negras e indígenas presentes nessas expressões. Inspirado pela ciranda, uma das manifestações mais celebradas no Nordeste brasileiro, o cortejo convida o público a se juntar em um cordão, dançando e cantando ao som das toadas. A apresentação culminará em uma grande roda, fortalecendo a preservação do patrimônio histórico imaterial. Não perca essa oportunidade de vivenciar uma experiência cultural única no Inverno Cultural da UFSJ.

Crédito: Prefeitura de Sete Lagoas

Esta acontecendo em Sete Lagoas mais uma edição do Inverno cultural da UFSJ, e no próximo dia 16 de julho de 2023, às 10h, a Feirinha do Boa Vista será palco de um festival imperdível. O grupo O Cirandado se apresentará com o cortejo musical intitulado "Boi Cirandado". Esse grupo nasceu a partir da oficina "Boi Cirandado", realizada no Quintal Boi da Manta, e reúne artistas que sentem a necessidade de compartilhar e dar continuidade aos momentos de aprendizagem vivenciados nessa oficina, que abordou os estudos e práticas das manifestações artísticas e culturais em torno do folguedo do Boi da Manta.

Com a ciranda como cerne, uma das manifestações culturais mais presentes e celebradas nas festas populares do Nordeste brasileiro, o grupo O Cirandado, formado por Jordana Sidô, Aline Abreu, Sérgio Fraga, Erick Lima e pelo produtor musical Leandro Rezende, busca ocupar espaços abertos ao público com o objetivo de promover a importância das manifestações culturais brasileiras e destacar a presença das matrizes negras e indígenas nelas presentes.

Imagem: Reprodução/Internet

Nessa emocionante apresentação do cortejo musical "Boi Cirandado", o grupo propõe a realização de um cordão, inspirado pelo cancioneiro popular mineiro e liderado pelo tradicional Boi da Manta de Sete Lagoas. O público e os transeuntes serão convidados a se juntar ao cordão, dançando e cantando os refrões propostos pelos brincantes puxadores das toadas. O cortejo culminará em uma grande roda, na qual a dança e as cantigas envolverão a todos, reforçando a importância da preservação e disseminação do patrimônio histórico imaterial.

