Circuito turístico se destaca com Festivais Gastronômicos e Arraiás na região de Sete Lagoas

Tem Festival Gastronômico em Sete Lagoas e Capim Branco e Arraiá em Confins, Fortuna de Minas e Cachoeira da Prata! Artistas regionais e muita comida gostosa atraem público local e regional.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Muita música, alegria e comida boa aquecem a segunda quinzena de julho no Circuito Turístico das Grutas com programação intensa de Festivais Gastronômicos e Arraiás no território. Neste sábado, 15 de julho, tem o Forró de Confins e o Arraiá Cultural de Cachoeira da Prata. No dia 05 de agosto tem o Arraiá das Aroeiras na Fazenda Aroeiras em Fortuna de Minas.

A programação continua com o 1º Circuito Cultural Gastronômico de Sete Lagoas de 18 a 30 de julho. E de 23 de julho a 19 de agosto tem o 2º Festival do Ora-

pro-nóbis de Barbosa em Capim Branco. Estes eventos demonstram a diversidade e riqueza cultural, artística e gastronômica da região. Confira mais detalhes dos eventos:

1º Circuito Cultural Gastronômico de Sete Lagoas

O evento marca a celebração do tombamento de pratos e bares tradicionais como Patrimônio Imaterial da Cultura Gastronômica de Sete Lagoas. Tal reconhecimento foi realizado por meio de Projetos de Lei apresentados pelo vereador Caio Valace e sancionados pelo Executivo que, por meio da Diretoria de Cultura, está organizando o Circuito Cultural Gastronômico com atrações musicais locais em cada bar para entrega das homenagens e também para fomento do turismo gastronômico e do pertencimento da população.

Nesta edição o evento contempla oito bares/restaurantes até 30/07, sendo que o primeiro é o Bar e Mercearia Razena (Rua Cel. José Pereira Rocha, 335, Bairro Santa

Helena), no dia 18 de julho, a partir das 18h, com show de Leo Ferrera. Confira a programação completa aqui.

Forró de Confins

Realizado pela Prefeitura Municipal de Confins, o evento terá apresentação do grupo de quadrilha Amendoim com Leite e shows com Bruno & Lucas e Trio Assum Preto. Tudo isso com entrada franca, a partir das 19h, na Rua Lagoa Santa, no Bairro Várzea Bonita, em Confins.

Arraiá Cultural de Cachoeira da Prata

Neste sábado, 15 de julho, a partir das 20h, a Praça Cirino Pereira da Rocha, em Cachoeira da Prata recebe o DJ Dinamite e um show da banda Super Som C&A, com entrada franca. Realizado pela Prefeitura Municipal de Cachoeira da Prata, o Arraiá Cultural terá também outras datas em diferentes bairros da cidade!

Arraiá das Aroeiras

A Fazenda Aroeiras, em Fortuna de Minas, realiza seu arraiá no dia 05 de agosto, a partir das 15h, com quatro shows: Lorim Maya, Renato Souza, Júlio Minueto e Marcos Belerete. Os ingressos estão à venda pelo Instagram da Fazenda das Aroeiras (@fazendadasaroeiras_oficial).



2º Festival do Ora-pro-nóbis de Barbosa, em Capim Branco

O bairro Barbosa de Capim Branco tem se destacado como opção de lazer junto da natureza com seus bares ao ar livre e hospitalidade dos moradores, atraindo moradores e turistas para práticas esportivas na Arena Soccer, passeios ciclísticos, eventos musicais e também pela apetitosa culinária dos bares. A partir disso, surgiu o Festival do Ora-pro-nóbis de Barbosa com o objetivo de fomentar o turismo e enaltecer a gastronomia local e os artistas regionais. Participam do evento os bar Nativa Brasil, Bar do Barrão, Arena Soccer e Empório Bar.

O Festival será realizado um domingo em cada bar participante, a partir das 11h, com shows e pratos que utilizam o Ora-pro-nóbis, sendo cobrado couvert de R$5,00 e

doação de 1kg de alimento não perecível que será entregue para entidades filantrópicas. Além disso, no dia 19 de agosto, a partir das 13h, terá o grande encerramento do Festival do Ora-pro-nóbis de Barbosa, na praça do bairro com entrada franca e shows. O primeiro dia de festival será no Nativa Brasil no dia 23 de julho com shows de Felipe Soares (MPB e pop rock) e Heráclito (brasilidades) e uma deliciosa carne cozida com ora-pro-nobis.

Da Redação com Circuito das Grutas