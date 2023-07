2ª Feijoada do Bem do Hospital Nossa Senhora das Graças acontece neste domingo (23), a partir das 12h

A 2ª edição da Feijoada do Bem do Hospital Nossa Senhora das Graças está chegando! Com ingressos no valor de R$ 40,00, que podem ser adquiridos na portaria do hospital ou online no Instagram @lelebrandao7, o evento beneficente promete uma tarde de delícias gastronômicas e música de qualidade. Os participantes terão a oportunidade de assistir aos shows ao vivo dos músicos Vaique Cola (@vaiquecola_ofc) e Leo Ferreira (@leoferrera.real). A feijoada será realizada no Sítio Primavera, localizado na Avenida Arquimedes, número 145, no Bairro JK. Prepare-se para uma tarde agradável e contribua para essa nobre causa!

Foto: Reprodução/HNSG

Neste domingo, os amantes da culinária brasileira terão a oportunidade de se deliciar com uma saborosa feijoada, ao mesmo tempo em que contribuem para uma causa nobre. O Hospital Nossa Senhora das Graças promoverá a 2ª edição da Feijoada do Bem, um evento beneficente que busca arrecadar recursos para a instituição.

Os participantes que adquirirem o ingresso para o evento terão acesso a dois shows ao vivo que prometem animar a tarde. A banda Vaique Cola (@vaiquecola_ofc) e o cantor Leo Ferreira (@leoferrera.real) serão responsáveis por embalar o público com muita música de qualidade.

Para adquirir seu ingresso, há duas opções disponíveis: é possível comprar na portaria do HNSG, no setor de Captação de Recursos ou de forma online, através do Instagram da Alexsandra Brandao, pelo perfil @lelebrandao7.

A 2ª Feijoada do Bem do Hospital Nossa Senhora das Graças tem uma parceria especial com a renomada Feijoada da Nega, que acontecerá no Sítio Primavera, situado na Avenida Arquimedes, número 145, no Bairro JK. Será um ambiente agradável e acolhedor, onde os participantes poderão desfrutar de uma verdadeira festa gastronômica.

Os ingressos estão sendo vendidos ao valor de R$40,00. Crianças de até 5 anos têm entrada gratuita, enquanto crianças de 6 a 10 anos pagam R$20,00. A partir de 11 anos, o valor é o normal.

Além da feijoada, o local contará com um espaço Kids para entreter as crianças e música ao vivo, criando um ambiente descontraído e alegre durante todo o dia. A programação terá início ao meio-dia e se estenderá ao longo do dia, proporcionando uma experiência agradável e compartilhada entre os participantes.

Destaque para a Feijoada da Nega, um verdadeiro deleite para os amantes dessa iguaria. Além disso, haverá uma variedade de sobremesas e petiscos deliciosos, garantindo uma experiência gastronômica completa para todos os presentes.

Da redação