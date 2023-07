São João no Quintal Boi da Manta: Uma festa julina imperdível em Sete Lagoas!

Sete Lagoas terá uma festa julina especial no Quintal Boi da Manta, localizado na Rua João Pinheiro, n° 174, centro da cidade, em 30 de julho, a partir das 17h. Os ingressos estão à venda por Pix, com CNPJ 14877092000105. A entrada inteira custa R$ 25,00, meia-entrada R$ 12,50, e crianças até 5 anos têm entrada gratuita. Estudantes, idosos acima de 60 anos e professores da rede pública têm direito à meia-entrada. Para participar, é necessário adquirir o ingresso e enviar o comprovante com nome para o número de WhatsApp (31) 9 9201 7067. Mais informações no perfil @quintalboidamanta

Foto: Reprodução/Internet/@quiltalboidamanta

Sete Lagoas se prepara para receber uma festa julina especial neste mês de julho. O Quintal Boi da Manta, localizado na Rua João Pinheiro, n° 174, no centro da cidade, será palco de um animado São João no dia 30 de julho, a partir das 17h. Com ingressos a preços acessíveis, a festividade promete atrair um público diversificado em busca de muita diversão e tradição.

Os ingressos para o evento já estão disponíveis para venda por meio do Pix, com o CNPJ 14877092000105. O valor da entrada inteira é de R$ 25,00, enquanto a meia-entrada está disponível por R$ 12,50. É importante ressaltar que crianças de até 5 anos têm entrada gratuita, e estudantes, idosos com mais de 60 anos e professores da rede pública de ensino têm direito à meia-entrada.

Para garantir a participação na festa, basta adquirir o ingresso e enviar o comprovante com o nome para o número de WhatsApp (31) 9 9201 7067. Dessa forma, os organizadores poderão agilizar o processo e garantir a entrada dos participantes.

O Quintal Boi da Manta, conhecido por sua atmosfera acolhedora, é o local perfeito para vivenciar a tradição junina em pleno mês de julho. Com música ao vivo, comidas típicas e muita dança, a festa promete relembrar os arraiais tradicionais com muita alegria e animação.

Não perca a oportunidade de aproveitar o São João no quintal em Sete Lagoas. Garanta seus ingressos e prepare-se para uma noite inesquecível de diversão caipira.

Da redação