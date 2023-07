1º Circuito Cultural Gastronômico de Sete Lagoas começa nesta terça-feira (18)

A culinária mineira já é reconhecida pelo Estado como patrimônio e, em Sete Lagoas, foram dados os primeiros passos para preservação das tradições gastronômicas locais com o tombamento de pratos e bares como Patrimônio Imaterial da Cultura Gastronômica do município. Além da legislação, a Prefeitura está realizando o 1º Circuito Cultural Gastronômico de 18 a 30 julho com shows gratuitos e homenagens em bares clássicos do município, contribuindo para o fomento do turismo gastronômico e do pertencimento da população.

Foto: Divulgação

Tudo começou com Projetos de Lei apresentados pelo vereador Caio Valace que reconheciam como patrimônio imaterial estabelecimentos com mais de 30 anos de histórias e suas famosas receitas artesanais. A gerente municipal de Cultura, Priscila Horta, acredita que o evento está criando “uma rota permanente que pode, além de proteger esses alimentos, atrair turistas e apreciadores para o município”.

Para a presidente do Circuito Turístico das Grutas, Mariela França, eventos desta natureza são o início de um movimento regional de reconhecimento, preservação e desenvolvimento turístico por meio das manifestações gastronômicas: “O território do Circuito das Grutas tem uma cultura gastronômica muito rica com doces, quitandas, cachaças, diversas receitas com frango, ora-pro-nobis, … são muitas delícias que encantam não só o turista, mas também os moradores do município. É preciso cada vez mais estruturar essa cadeia produtiva para que não se perca e possa fomentar o turismo”.

Confira a programação completa e se programe para prestigiar a gastronomia sete-lagoana:

1º Circuito Cultural Gastronômico de Sete Lagoas

18/07 – terça-feira, 18h.



Bar e Mercearia Razena – Traíra sem Espinha (Lei nº 9.482 de 26/12/2022)

Rua Cel. José Pereira Rocha, 335 – Santa Helena

Atração: MPB – Léo Ferrera

21/07 – sexta-feira, 18h



Bar do Jacaré – Torresmo*

Rua Prof. Abeylard, 1461 – Nossa Sra. das Graças

Atração: Rodrigo Ribeiro e Flávio Almeida

Obs: Este estabelecimento não aceita pagamento em cartão.

22/07 – sábado, 10h



Café Mineiro – Doce de Leite Cremoso da Roça (Lei nº 9.489 de 02/01/2023)

Rua Ilka França, 200 – Centro - Mercado Municipal

Atração: Bruno Diniz

23/07 – domingo, 16h



Pão com Bola do Didi – Pão com Bola (Lei nº 9.483 de 26/12/2022)

Rua Santa Catarina, 459 – Boa Vista

Atrações: Double Trouble DUO e O Bom, o Mal e o Feio

26/07 – quarta-feira, 19h



Carlinhos Center Bar – Pé de Porco*

Rua Gen. Ozório, 302 – São Geraldo

Atração: David Abreu

29/07 – sábado, 10h



Mercado Municipal – Conjunto Patrimonial (Lei nº 9.337 de 04/05/2022)

Rua Ilka França, 200 - Centro

Atração: Samba do Mercado

29/07 – sábado, 16h



Matos e Matos Bar – Língua de Boi*

Rua Uberlândia, 42 - Catarina

Atrações: Urubuservando

30/07 – domingo, 17h



Bar Lops (Bar do Ito) – Bolinho de Carne*

Rua João Libório Júnior, 75 – São Geraldo

Atrações: El's da Terra & Giba e A Culpa é do Estrela

Outros alimentos que fazem parte da Cultura Gastronômica de Sete Lagoas e suas respectivas leis:



Barraca do Peixe (Mercadão) – Peixe-Frito (Lei nº 9.480 de 26/12/2022)

Chouriço do Nô - Chouriço (Lei nº 9.481 de 26/12/2022)

Kojak Center Bar - Costelinha com mandioca*

Bar do Wiliam - Costelinha com ora-pro-nobis*

Coopersete - Manteiga*

Coopersete - Doce de leite*

*Projetos de Lei aprovados em reunião da Câmara Municipal no dia 4 de junho de 2023, ainda em prazo de sanção do chefe do Poder Executivo.

Com Circuito das Grutas