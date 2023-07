Artista de Sete Lagoas recebe prêmio de Melhor Performance no 11º Festival da Canção de Lagoa Santa

O talentoso músico Leo Guto, da cidade de Sete Lagoas, brilhou no 11º Festival da Canção de Lagoa Santa ao receber o prêmio de Melhor Performance Artística. Acompanhado por sua banda, Leo Guto encantou o público com sua música e expressão artística. O festival, promovido pela Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, tem como objetivo reconhecer e valorizar os talentos musicais da região. Com mais um prêmio em seu currículo, Leo Guto destaca o potencial artístico de Sete Lagoas e inspira outros músicos locais.

Foto: Divulgação/11º Festival da Canção de Lagoa Santa

No último fim de semana, o talentoso músico Leo Guto, natural de Sete Lagoas, brilhou no 11º Festival da Canção de Lagoa Santa, levando para casa o prêmio de Melhor Performance Artística. Com sua apresentação da música "Escravo do Sistema", Guto encantou o público e conquistou o reconhecimento merecido.

Acompanhado por sua talentosa banda composta por Dan Der na guitarra, Fernando Nunes no baixo, Leo Handerson nos teclados e Rafael Nogueira na bateria, Leo Guto mostrou seu talento e expressou suas visões sobre a vida por meio de sua música envolvente.

O XI Festival da Canção Lagoa Santa 2023 é uma iniciativa promovida pela Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, através da Secretaria Municipal de Bem Estar Social. O objetivo principal do evento é fomentar e reconhecer os talentos musicais não apenas da cidade, mas também da região metropolitana, abrangendo diferentes estilos musicais e valorizando o potencial dos artistas locais.

O festival, que ocorreu na cidade de Lagoa Santa, fez parte da XX Feira da Paz - Festival de Inverno, realizada na Praça Felipe Rodrigues. Além de proporcionar um ambiente propício para o surgimento de novos talentos e a difusão da música, o evento promoveu a interação entre artistas, público e a comunidade em geral, fortalecendo os laços culturais e musicais da região.

Com mais um prêmio em seu currículo, Leo Guto mostra que o cenário musical de Sete Lagoas está repleto de talentos promissores, prontos para brilhar e conquistar novos horizontes.

Da redação