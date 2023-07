Congresso transforma Sete Lagoas na capital regional de meninos cantores no fim de semana

Mais de 500 crianças e jovens de 11 cidades diferentes cantando e encantando o público no ginásio coberto e nas principais igrejas de Sete Lagoas. Teve início na noite desta quinta-feira, 19 de julho, o 16º Congresso Regional dos Meninos Cantores do Brasil. Uma realização do Coral Dom Silvério com os apoios da Prefeitura de Sete Lagoas, Sicoob Credisete, Agência i2 e Diocese de Sete Lagoas.

"A emoção é muito grande, pois o Coral Dom Silvério estava praticamente desativado e, agora, com a nova diretoria, ele foi reconstruído por essas crianças e adolescentes maravilhosos. Na programação, além das apresentações noturnas aqui no Ginásio Coberto, também teremos recitais na Igreja de Santa Luzia no sábado às 18h e, no domingo, serão oito missas dominicais com as apresentações dos corais acolhidos em cada paróquia", disse o presidente do Coral Dom Silvério, Amauri Artmos.

O prefeito Duílio de Castro se emocionou ao lembrar do tempo em que era um jovem cantor do Coral Dom Silvério. "Para mim é uma oportunidade muito grande de matar a saudade, já que na minha infância participei do coral regido pelo maestro João Lucas e, hoje, como prefeito, apoiando e prestigiando esse grande evento em Sete Lagoas. Participar de um coral fez parte do meu crescimento não apenas cultural, mas também humano", recordou o prefeito.

Para o vice-presidente do Coral Dom Silvério, Franco Labate, o canto coral muda a vida dos jovens para além da música. "Temos casos super interessantes de crianças que poderiam hoje ser perdidas na vida, mas se desenvolveram e são grandes pessoas. Temos ex-coralistas que hoje são músicos ou se destacam em outras profissões por causa da disciplina e do desenvolvimento proporcionados pelo canto coral. Esse espírito de equipe, já que não se canta sozinho, desenvolve importantes valores nas crianças e nos adolescentes", explica.

Entre os corais participantes, está o Carpe Diem, de Itajaí, Santa Catarina, hospedado no Centro Pastoral do Carmo após cinco dias de viagem. "Nossa expectativa é a de um grande congraçamento, de união de todos os cantores. A troca de experiências que existe entre todos os grupos com o objetivo de levar adiante o canto coral é muito bom para o desenvolvimento do ser humano. Estamos muito bem hospedados e ficaremos aqui até o final do congresso", afirmou o maestro Paulo Ceserino.

Confira a programação completa do congresso:

Cronograma do XVI Congresso Regional Pueri Cantores do Brasil

CORAL DOM SILVÉRIO - 60 ANOS DE HISTÓRIA - 18 a 23 de julho 2023

Quinta-feira - 20/07/2023

08h30 às 12h00 - Ensaio do Grande Coro na Paróquia de Santa Luzia (Rua Matozinhos, nº 228, Bairro Santa Luzia)

12h00 - Almoço (Coralistas, Maestros e Diretores dos Corais) na Paróquia de Santa Luzia

14h00 horas - Passeio à Gruta Rei do Mato (Rodovia BR-040, Km 472, s/nº, Bairro Universitário) com corais mais antigos

14h00 horas - Ensaio dos Corais Mais Novos no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino (Praça Dom Carmelo Mota, Centro)

17h00 horas - Retorno às Casas Acolhedoras

19h30 horas - Concentração no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino (Praça Dom Carmelo Mota, Centro)

20h00 horas - Desfile dos Corais

- Concerto de Gala (Corais Mais Novos)

- Apresentação de todos os Corais

22h00 horas – Encerramento

Sexta-feira - 21/07/2023

08h30 às 12h00 - Ensaio do Grande Coro na Paróquia de Santa Luzia (Rua Matozinhos, nº 228, Bairro Santa Luzia)

12h00 - Almoço (Coralistas, Maestros e Diretores dos Corais) na Paróquia de Santa Luzia

14h00 horas - Passeio à Gruta Rei do Mato (Rodovia BR-040, Km 472, s/nº, Bairro Universitário) com corais mais novos

14h00 horas - Ensaio dos Corais Mais Antigos no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino (Praça Dom Carmelo Mota, Centro)

17h00 horas – Retorno às Casas Acolhedoras

19h30 horas – Concentração no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino

20h00 horas – Desfile dos Corais

- Concerto de Gala (Corais Mais Antigos)

- Apresentação de todos os corais

22h00 horas – Encerramento

Sábado - 22/07/2023

08h30 às 12h00 - Assembleia

08h30 às 12h00 – Passeio Livre/Manhã Livre

12h00 - Almoço (Maestros e Diretores dos Corais) no Centro Pastoral Nossa Senhora do Carmo (Antigo Seminário), rua dos Guaranis, nº 230, bairro N.S. do Carmo

16h00 – Ensaio Geral com a Orquestra na Paróquia de Santa Luzia

18h00 horas – Missa Solene na Paróquia de Santa Luzia (Rua Matozinhos, nº 228, Bairro Santa Luzia)

20h00 horas – Retorno às Casas Acolhedoras

Domingo - 23/07/2023

08h00 às 12h00 – Missas nas Paróquias Acolhedoras (Corais Acolhidos Cantam a Missa)

12h00 - Almoço de Encerramento na Paróquia de Santa Luzia (Rua Matozinhos, nº 228, Bairro Santa Luzia)

14h00 - Despedida

