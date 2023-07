Acontece esta semana: Festival Internacional de Capoeira em Sete Lagoas

A cidade de Sete Lagoas se prepara para receber o aguardado Festival Internacional de Capoeira, promovido pelo renomado Mestre Esquilo, uma referência na arte. Com quase 25 anos de atuação na cidade, ele é admirado mundialmente por seu estilo e musicalidade. O evento, tradicional na região, terá aulas, rodas de jogo e cerimônia de graduação. O Show da Banda Cipó Cravo será o encerramento animado. As vagas já estão preenchidas, e os ingressos antecipados para o show custam R$ 15, com opção de compra por PIX 31 99120-9591 (enviando o comprovante para o mesmo número). O festival promete momentos de energia e alegria, celebrando a cultura brasileira da capoeira.

Imagem: Divulgação

Sete Lagoas está novamente em polvorosa, preparando-se para receber entusiastas da capoeira de todas as partes do mundo no aguardado Festival Internacional de Capoeira, promovido pelo renomado Mestre Esquilo. Com sua dedicação incansável à arte da capoeira, Mestre Esquilo é uma verdadeira referência para a comunidade capoeirista, sendo admirado por seu estilo único e incrível musicalidade. O evento, já tradicional na região, reunirá convidados, mestres e alunos de diversos países e está marcado para acontecer entre os dias 27 e 29 de julho.

Com quase 25 anos de atuação na cidade, Mestre Esquilo é uma figura de destaque mundialmente conhecida, e sua presença no festival é aguardada com grande expectativa. Sua dedicação à capoeira tem sido fundamental para elevar a prática a patamares mais altos e encantar plateias ao redor do globo.

Foto: Divulgação

A programação do festival é repleta de atividades emocionantes que envolvem a capoeira. Entre elas, estão inclusas aulas, rodas de jogo e uma cerimônia de graduação, que promete ser um momento emocionante para os praticantes dessa arte ancestral. O encerramento será marcado pelo Show da Banda Cipó Cravo, uma banda aclamada por seu contagiante forró pé de serra, que promete animar a todos e colocar todo mundo para dançar.

As vagas para participar das atividades já foram preenchidas, demonstrando o grande interesse e engajamento da comunidade capoeirista no festival. O evento acontecerá em diferentes locais, conforme detalhado na programação:

27/07: BH/MG - Evento no Querubins, às 19 horas. Local: Rua Correia, número 700, bairro Sion. Informações: 31 99784-2690.

28/07: Sete Lagoas/MG - Rodas e cerimônia de Graduação, às 19 horas. Local: Faculdade Ciências da Vida.

29/07: Sete Lagoas/MG - Aulas e Rodas, às 9 horas. Local: Faculdade Ciências da Vida. Show de Encerramento com a Banda Cipó Cravo, às 21 horas. Local: Parada 424, Rua Equador 2500.

Cipó Cravo

A Banda Cipó Cravo é uma queridinha do público de Sete Lagoas e já possui uma legião de fãs. O aguardado show de encerramento promete ser o ponto alto do Festival Internacional de Capoeira, realizado pela International Capoeira School (ICS) Mestre Esquilo.

Imagem: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Para garantir sua presença no show da banda, que conta com vagas limitadas, os ingressos antecipados estão disponíveis por R$ 15 reais, podendo ser adquiridos através do contato e PIX 31 99120-9591 (enviando o comprovante para o mesmo número). No dia do evento, o valor será de R$ 20 reais.

Não perca essa oportunidade única de vivenciar a rica cultura da capoeira em um evento de dimensão internacional. O Festival Internacional de Capoeira em Sete Lagoas promete reunir amantes do ritmo e proporcionar momentos de pura energia e alegria. Se você é apaixonado por capoeira ou deseja conhecer mais sobre essa expressão cultural brasileira, este é o lugar certo para estar!

Da redação